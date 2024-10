L’11 e il 12 Ottobre tornano i Taranto Port Days, evento organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto con il patrocinio del Comune di Taranto e del Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare, in collaborazione con l’Associazione The International Propeller Club – Port of Taras.

Giunti quest’anno alla sesta edizione, i Taranto Port Days apriranno nuovamente il porto di Taranto alla città con un programma ricco di eventi caratterizzati dall’obiettivo comune di avvicinare diverse generazioni alla cultura portuale, in chiave inedita ed innovativa.

L’edizione 2024 è stata presentata in conferenza stampa presso la sede dell’AdSP del Mar Ionio dal Presidente Sergio Prete, accompagnato dal Comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, dal Comandante della Capitaneria di Porto, C.V. (C.P.) Rosario Meo, dell’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Risorse Mare del Comune di Taranto, Mimmo Ciraci in rappresentanza del Sindaco Rinaldo Melucci e dal Presidente dell’Associazione The International Propeller Club – Port of Taras, Michele Conte.

Il programma dall’edizione 2024 dei Taranto Port Days

I Taranto Port Days nascono nell’ambito dell’iniziativa Italian Port Days promossa a livello nazionale da Assoporti che, attraverso lo slogan “opening port life and culture to people”, ambiscono a far conoscere la vita portuale e la cultura del mare creando sinergie, da nord a sud, tra le AdSP Italiane.

Il tema scelto per l’edizione 2024 è l’inclusione, con un’attenzione particolare alle disabilità, in linea con l’obiettivo n.10 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che punta alla riduzione delle disuguaglianze e alla promozione delle pari opportunità. L’evento rappresenterà un tributo importante per chi lavora e vive nell’area portuale, valorizzando la dimensione inclusiva a cui ambisce il porto di Taranto.

Gli elementi grafici della campagna creativa realizzata per l’edizione 2024 dei Taranto Port Days si distinguono per la capacità di trasmettere il tema dell’inclusione in maniera armonica, unendo i vari elementi iconici legati alla diversità e all’inclusione creando, idealmente e visivamente, una connessione diretta tra il Porto e il territorio. L’edizione 2024 dell’evento sarà, infatti, arricchita con momenti pensati per promuovere l’inclusione e valorizzare il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni che lavorano quotidianamente per combattere, tra l’altro, le disuguaglianze fisiche, psicologiche e di genere.

La cerimonia inaugurale dei Taranto Port Days 2024 si terrà, alle 9:00 di venerdì 11 ottobre, alla presenza delle principali Autorità civili e militari del territorio cittadino e regionale. L’opening sarà accompagnata dalle note del duo musicale SbandAut, composto da Alessandro e Antonio, due ragazzi straordinari uniti dalla passione per la musica.

Come da tradizione, la cerimonia di apertura dell’evento sarà seguita dalla premiazione dei vincitori della call for artists “Taranto: la mia città porto”, il contest artistico rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado di Taranto e provincia, che anche quest’anno vedrà una nutrita partecipazione di studenti provenienti dall’arco provinciale jonico. Per loro una grande sorpresa, che verrà svelata sul palco dei Port Days.

I giovani che saranno presenti nella mattinata dell’11 ottobre avranno l’opportunità di conoscere il progetto DIDACTA, che sarà a Taranto con spazi espositivi istituzionali dedicati alle buone pratiche del sistema di istruzione e formazione regionale. Quest’anno con il tema inclusione sarà dato grande spazio all’OSCAD della Polizia di Stato, Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori.

Nelle due giornate dell’evento, la Calata 1 del porto di Taranto (adiacente al varco Est) ospiterà talk, approfondimenti, visite guidate, sport e intrattenimento. Durante i Port Days l’accesso all’area dell’evento in calata 1 sarà libero e gratuito, come la partecipazione alle numerose iniziative e manifestazioni, tra cui le visite guidate via terra e via mare, grazie alla disponibilità di Jonian Dolphin Conservation. Ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli, grazie alla collaborazione in essere tra l’AdSP del Mar Ionio e la Biblioteca Civica “Acclavio” di Taranto che, anche quest’anno curerà i reading via mare e terra con il supporto di volontari e volontarie della rete Nati per Leggere. L’Associazione dei Vigili del Fuoco, “Pompieropoli”, offrirà l’opportunità di diventare pompieri per un giorno, condividendo uno spaccato del lavoro svolto quotidianamente dai Vigili del Fuoco.

Il Port Village ospiterà 16 stand, in cui Istituzioni ed operatori della port community illustreranno ai visitatori le attività e le iniziative che si svolgono nel Porto, anche attraverso l’esposizione di mezzi nautici come il “De Grazia”, pattugliatore della Capitaneria di Porto che sarà visitabile dal pubblico. Nell’area che sarà dedicata agli sport a terra si alterneranno eventi sportivi – organizzati dalla Fondazione Taranto 25 con le società del territorio – accessibili a tutti, per promuovere la partecipazione attiva e inclusiva.

Gli sport a mare saranno, invece, organizzati da Enjoy your dive e da Mediterraneo Village, con il contributo della Marina Militare che ha messo a disposizione una piattaforma galleggiante per garantire lo svolgimento delle attività proposte.

Tra le novità dell’edizione 2024, la possibilità di conoscere da vicino le tecniche di terapia assistita con gli animali, grazie alla collaborazione con Il Ghibli AsD e La Coda di Ulisse che permetteranno a tutti di apprezzare il beneficio della pet therapy. Non mancheranno i laboratori interattivi e i laboratori artigianali a cura delle associazioni La Vela, la Casa di Sofia e Logos. L’Officina Maremosso esporrà alcuni elementi tipici della costruzione navale tradizionale e del sapere dei maestri d’ascia.

L’area food si aprirà alle degustazioni a cura di Masseria Cappella, Centrale del Latte, Masseria Frutti Rossi, Petrocelli Bevande, Raffo e Wine Aut.

Tra i momenti convegnistici che animeranno i Port Days, il convegno “Il ruolo dei Porti nello sviluppo energetico del Paese” a cura del The International Propeller Club – Port of Taras e dedicato al tema della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile (11 ottobre – ore 16:00). Durante l’evento saranno consegnati i Falanto Awards che omaggeranno personalità e realtà che si sono distinte per le loro attività a favore del territorio e della comunità tarantina.

Sabato 12 ottobre si alterneranno in Calata 1 i talk “Workability: strumenti, competenze e valori per incoraggiare la cultura dell’inclusione nel mondo del lavoro” con il patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti e dell’Ordine dei Consulenti del lavoro (12 ottobre – ore 9:30) e “Diario di una sirena: storie di intersezionalità e discriminazioni multiple” (12 ottobre – ore 17:30) che andranno ad analizzare il tema dell’inclusione attraverso le voci e le esperienze di relatori appartenenti a molteplici ambiti professionali.

Gli spettacoli di musica e teatro andranno in scena sulla piattaforma Kinetic – grazie alla disponibilità di Ecotaras Srl – che sarà ormeggiata in Calata 1 per trasformarsi in palco galleggiante con sfondo sulla città di Taranto. A calcare per primo la scena venerdì 11 ottobre (ore 18:30) sarà Salvatore Cosentino con la pièce teatrale “Eva non è ancora nata” il cui titolo si ispira all’omonima canzone di Giorgio Gaber. Il sostituto procuratore, insignito con premi prestigiosi come il Premio internazionale Kouros per ‘Un diritto messo di traverso’, sarà introdotto dalla Giudice di pace Marisa Di Santo.

Il Kinetic si accenderà con gli eventi di live music in programma venerdì e sabato, portando sul palco due imperdibili concerti serali sul mare. L’11 ottobre toccherà al duo rock-crossover Golden Salt composto da Arianna Mazzarese (violino) ed Eleonora Loi (chitarra elettrica), che vanta ben 700.000 follower e più di 20 milioni di visualizzazioni sui social e porta energia sui più grandi palchi internazionali, mescolando rock, metal, elettronica e musica classica. Sabato 12 ottobre sarà la volta del Simona Molinari quintet, rappresentato dalla cantautrice pop jazz con 6 album all’attivo. L’artista vanta collaborazioni con Al Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli, Peter Cincotti, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri e Raphael Gualazzi.

Scopri il programma completo: www.tarantoportdays.it