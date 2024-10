Il “Disability Pride” torna a Taranto carico d’entusiasmo e novità. La seconda edizione si svolgerà il prossimo weekend, sabato 5 (presso il Parco della musica- BAC) dalle 16.00 dalle 20.00, con dibattiti aperti su problematiche legate alla disabilità vissuta qui, a Taranto e in Puglia, infine domenica 6 ottobre, con il corteo che prenderà il via dal Parco della musica (ore 18,00) per portare, idealmente, le conclusioni del giorno precedente

all’incontro con la musica e l’arte che si sprigioneranno dalla cassa armonica in Piazza

Garibaldi con il “Disability Pride Show” dalle ore 20,00 alle ore 23.00 circa.

Anche quest’anno la manifestazione è a cura dell’associazione Dis-Education, affiancata

dall’energia di tante altre realtà attive sul territorio Pugliese come: A tutta coda, Ammenochè Educare alla Natura, Ammostro, Arca, Deep Green, Isac Pro, Mr Sorriso Volontari della Gioia, Posso Sempre Volare, Taranto Surf, Comitato per la Pace, Gambe di Mazinga, Plasticaqqua, Diversability, X fragile, Rotaract Taranto, Tourette Italia, Federazione Disability Manager, Hermes Academy, Comitato territoriale e provinciale Arcigay Taranto, Casarcobaleno Taranto, Iris sportello antiviolenza Grottaglie, Proloco Pulsano, Genusya Byke, Remove, Indahouse, Human Pride Taranto, Giustizia per Taranto, Genitori di Taranto Oncoematologia, Chi si ferma è Perduto, Vite da colorare, Ohana, Tma e stiamo continuando a ricevere il sostegno di altre realtà territoriali. Inoltre, l’evento gode del Patrocinio Morale del Comune di Taranto e del Garante Regionale dei Diritti dei Disabili.

Purtroppo spesso la disabilità è ridotta a un’etichetta con cui catalogare i problemi che non si vogliono affrontare dimenticando che i disabili sono persone comuni con capacità differenti ma valide; bisogna trovare strade e modi alternativi e non negare loro il diritto ad una vita indipendente. Questo significa anche rispettare i loro spazi e i loro tempi.

In Puglia, abbiamo bisogno d’una unità spinale in quanto fondamentale per garantire cure accessibili e con figure professionali specializzate, come sarà dibattuto alla presenza di Antonio Giampietro, Garante Regionale della Disabilità. Sabato 5, sarà affrontato anche il tema delle barriere architettoniche e culturali, di vita indipendente e mobilità, dell’accesso alle cure alternative, e altre tematiche di fondamentale importanza, proposte dalle associazioni aderenti. Il parco della musica si riempirà di menti, corpi non conformi e proposte per un mondo pieno di Spiriti liberi!

Domenica 6, sarà la volta del corteo colorato dalle bandiere e dai cartelloni alla cui

realizzazione hanno contribuito le Associazioni aderenti e i loro volontari e soci.

Il percorso del corteo prevede zone di “scarico sensoriale” per quanti hanno un ipersensibilità sensoriale e la fornitura di cuffie o tappi antirumore fornite dai volontari dell’Associazione Dis-Education. Il corteo sarà impreziosito da sedie Joelette, bici inclusive grazie a Remove e dalla partecipazione di cani con disabilità del centro A tutta coda.

Il concerto finale sarà ricco di suoni e suggestioni grazie ad artisti come il cantautore tarantino Fabio Mongelli, le performance di Alessando Murciano e il gruppo musicale dell’Associazione Posso sempre Volare, il rapper Diss-bile, Giovanna Causo e il gruppo musicale dell’Associazione Arca, dj set ed altri artisti del territorio, nonché le note scritte in “Musica sclerosata”, l’autobiografia del musicista Tony Tomasicchio chitarrista metal.

Grazie al sostegno degli sponsor: Forneria Doro, Dagi, Ortophedic Service Cohiba, Idraland,

Revil barber & beauty, Bran Urban, Gega e grazie a quanti ancora vorranno sostenerci e si

uniranno condividendo tempo ed energia per amplificare la nostra voce, aiutandoci come

cassa di risonanza, iniziando a realizzare quel cambiamento di sensibilità affinchè ci sia

davvero una comunità più accessibile e aperta a valorizzare e dare dignità alla vita di tutti e tutte noi.

Il Disability Pride di Dis-Education

Dis-Education è L’Associazione sportiva e culturale nata nel marzo 2023 per sostenere i diritti delle persone disabili e soprattutto supportarne i bisogni materiali per dare spazio

all’entusiasmo, agli slanci creativi di ognuno di noi. Della nostra rete di sostegno, fanno parte i volontari e tutti insieme abbiamo promosso eventi, incontri dando la possibilità a chi ci ha ascoltato di orientarsi nel mondo a più dimensioni, inclusivo e accogliente, senza ostacoli e barriere a limitare o negare un progetto di vita lineare anche a chi non ha voce per rivendicarlo.

Tra le iniziative da segnalare ci sono: “Zona ad alto senso civico” una festa multiforme con musica, libri, e artigianato. Un format che abbiamo portato e continueremo a portare in tutta le periferie e province di Taranto; la partecipazione al “Taranto Gran Tour 2023” di cui abbiamo curato l’accessibilità ai luoghi creando scivoli e percorsi ad personam, abbiamo offerto assistenza ai disabili durante il ”Cinzella festival” 2024 e durante la manifestazione “Orecchiette nelle n’chiosce” a Grottaglie, il servizio di “Pronto accessibilità” con cui diamo in comodato d’uso gratuito ausili quali sedie a rotelle, bastoni per non vedenti, maniglioni, rampe telescopiche, sollevatore elettrico ed altro ancora per promuovere vita indipendente e turismo accessibile.

Abbiamo promosso scambi di vestiti e giochi per bambini per attuare una pratica di eco-sostenibilità con lo “Swap Party” (Festa del baratto), anche quest’estate, ci siamo impegnati col servizio “Saturiamoci” per garantire assistenza a quanti volevano accedere al mare gratuitamente nella spiaggia pubblica di Saturo nel Comune di Leporano, dove i nostri volontari si sono messi a disposizione con sedie e ausili per la balneazione, ombrelloni e lettini in aree riservate per concretizzare la fruizione del mare per tutti disabili visibili e non; abbiamo partecipato ad iniziative come “World CleanUp”, organizzata a Tarranto dall’associazione “Plasticaqquà° con cui spesso collaboriamo.

Il nostro orgoglio è di aver portato il Disability Pride a Taranto (2023). La prima edizione, quella dello scorso anno, è stata molto partecipata ed ha riscosso l’interesse dei Media grazie anche alla risonanza nazionale del Network informale che riunisce tutti i Disability Pride svolti nello stivale. Abbiamo già altri progetti in corso e prossimi, come il tour nella cornice del festival nazionale e itinerante per il turismo sostenibile, IT.A.CA’, il progetto d’istruzione nato dalla collaborazione con l’Ente di formazione “Formare Puglia” e tanto altro!”.