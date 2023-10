Dal 6 all’8 ottobre prossimi tornano i Taranto Port Days (TPD), la manifestazione promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto (AdSPMI) che, nell’organizzazione di questa quinta edizione, è affiancata dalla Jonian Dolphin Conservation (JDC); l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Taranto e rientra negli Italian Port Days promossi a livello nazionale da Assoporti.

La cerimonia inaugurale dei Taranto Port Days 2023 si terrà, alle ore 9.30 di venerdì 6 ottobre, alla presenza del Presidente dell’AdSP del Mar Ionio Prof. Avv. Sergio Prete, del Dott. Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, del Comandante Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Taranto C.V. (C.P.) Rosario Meo e del Presidente JDC, Dott. Carmelo Fanizza.

I 3 giorni del Taranto Port Days

I Taranto Port Days saranno tre giornate ricche di eventi, mostre, manifestazioni, concerti e iniziative all’insegna della cultura, dello sport e dell’intrattenimento, in grado di avvicinare ulteriormente la comunità territoriale al porto di Taranto, sostenendo così, con un’unica voce, la rigenerazione del binomio “porto-città” nel capoluogo jonico, anche attraverso l’impegno di “adottare” spazi urbani della città che possano rappresentare la piazza permanente di dialogo e sostenibilità sociale dei Taranto Port Days.

Tre giornate (programma sul sito www.port.taranto.it e sulle pagine social dedicate) in cui il porto si aprirà alla città per farsi conoscere dai cittadini: durante i Taranto Port Days l’accesso all’area portuale sarà libero e gratuito, come la partecipazione alle numerose iniziative e manifestazioni a favore delle scuole e dei cittadini, tra cui visite al porto via terra con pullman e via mare con i catamarani della JDC che, per la prima volta, ospiteranno anche reading a tema mare dedicati ai più piccoli, grazie alla collaborazione avviata in occasione dei TPD tra l’AdSP del Mar Ionio e la Biblioteca Acclavio di Taranto. Solo il concerto di Diodato sarà su inviti con ingresso contingentato per motivi di sicurezza.

Anche quest’anno è prevista un’ampia area con stand in cui Istituzioni ed operatori privati illustreranno ai visitatori le attività ed iniziative che si svolgono nel porto, sul mare, anche esponendo mezzi nautici e dispositivi; per tutti i visitatori sarà disponibile uno sport village allestito da Decathlon, nonché un’area food e una ricreativa, tutto per trascorrere una piacevole esperienza conoscendo meglio e vivendo il porto.

Il main topic di questa edizione 2023 dei Taranto Port Days è dedicato alle professioni e alle “competenze” dei porti e del mare che, in linea anche con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, rappresenta un tributo a tutti coloro che ogni giorno vivono e lavorano nell’area portuale.

A loro sono dedicate le due mostre ideate per i TPD2023 da Larry Agency, agenzia di Branding: la mostra fotografica curata da Toast Studio “Port Tales: storie, mestieri e persone del mare” le cui immagini sono esposte – fino a martedì 10 ottobre – sospese in alto nella centralissima Via D’Aquino, e la mostra immersiva “Visioni Liquide” allestita in un’area coperta dei Taranto Port Days. Per il visitatore sarà un viaggio immaginifico alla scoperta dei mestieri del porto: una full immersion con le illustrazioni artistiche di Cindy Pedone e i testi favolistici di Stefania Ressa, mentre ascolterà in cuffia i ”suoni” del porto registrati da Alberto Dati.

Nello spazio coperto si terranno anche i convegni dei TPD2023 dedicati al main topic della manifestazione, nei cui panel, per una precisa scelta dell’organizzazione, moderatori e relatori saranno equamente suddivisi tra i due generi, a rappresentare plasticamente che il porto è un mondo in cui operano con competenza e professionalità sia donne che uomini. Ciò in linea con l’iniziativa a “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla” promossa all’unisono da tutti i Presidenti delle AdSP nazionali e da Assoporti quale strategia collaborativa volta alla promozione della partecipazione equilibrata e plurale negli eventi di comunicazione.

Per tutta la comunità i convegni dei TPD2023 saranno importanti momenti di approfondimento e riflessione, mentre per i giovani un’occasione per conoscere professioni e mestieri che possono rappresentare una concreta opportunità occupazionale.

Dedicati al main topic dei TPD2023 saranno i convegni “Blue Skills: Percorsi e competenze trasversali”, “Cantieristica navale e nautica da diporto: le opportunità per il Porto di Taranto e il suo tessuto produttivo” a cura di Confindustria Taranto, “Diventare professionisti del porto. Gli operatori del Porto di Taranto si raccontano” a cura di Optima Confcommercio, “La gestione strategica delle risorse umane per la creazione di valore” a cura del Taranto Propeller Club e, interamente dedicato all’universo Donna, “BET WE CAN! Cerchio di donne che amano il mare”.

Un tema di particolare importanza e stringente attualità sarà affrontato nel convegno dei TPD2023 “Dialogo Mediterraneo: la cooperazione vien dal mare” che, con importanti relatori, si articolerà in focus tecnici e in una tavola rotonda conclusiva.

Lo spazio coperto dei TPD2023 ospiterà anche il momento conclusivo del Progetto transazionale BioTours le cui attività, con la tarantina JDC capofila, hanno coinvolto partner dell’Italia, del Montenegro e dell’Albania.

Sul palco Kinetic – un pontone messo a disposizione dalla Ecotaras – si terrà la cerimonia di consegna dei “Falanto Awards” dei Taranto Port Days 2023, un premio istituito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto per segnalare personalità e aziende che si sono distinte per le loro attività a favore del territorio e della comunità tarantina; la serata sarà presentata da Mauro Pulpito e allietata dalle note del violinista tarantino Francesco Greco e dalle performance del noto comico Vincenzo De Lucia.

Sempre sul Palco Kinetic dei Taranto Port Days si terrà la premiazione di “Taranto: la mia città porto”, il contest artistico dedicato alle Scuole di ogni ordine e grado della Città di Taranto, evento che vedrà la partecipazione degli Istituti di formazione e degli studenti del capoluogo.

I Taranto Port Days Port ospitano lo straordinario concerto “Pink Floyd’s Legend” che vedrà sul Palco Kinetic esibirsi la DNA Pink Floyd Tribute Band e l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli, interpretando un programma con i più popolari brani di un gruppo che ha fatto la storia del rock.

Torna il concerto all’alba dei Taranto Port Days che quest’anno ospita, presentata da Sabrina Morea, l’attesissima performance del famoso cantautore Diodato che torna ad esibirsi nella sua Taranto, una grande esclusiva Taranto Port Days 2023; l’evento gratuito è sold out e, per motivi di sicurezza, l’accesso all’area sarà consentito solo ed esclusivamente ai possessori di accredito effettuato online su EventBrite.

Sul Palco Pontone, ormeggiato al molo con il suggestivo sfondo della Città vecchia, si terrà la finalissima del contest musicale “Rock Port 2023” organizzata da Afo6 e presentata da Sabrina Morea, durante la quale si esibiranno le tre band e artisti selezionati durante le semifinali svoltesi presso Spazioporto.

