Serena Brancale in “Anema e Core Tour” a San Giorgio Ionico, nell’ambito del Festival che vede ospiti anche Alex Wyse e Alfa.

SABATO 2 AGOSTO passerà anche dal Parco Due Mari a San Giorgio Ionico l’esplosivo tour di Serena Brancale che festeggerà anche con noi i suoi 10 anni di carriera, ripercorrendo le canzoni e i momenti musicali più importanti della sua vita.

Il tour prende il nome dal brano presentato al Festival di Sanremo 2025 in cui è racchiusa tutta la sua passione per la musica, l’amore per le sue origini e un omaggio nel titolo al suo cantautore di riferimento Pino Daniele. Non solo un concerto ma un viaggio tra i generi musicali esplorati in questi anni di live, collaborazioni, nuovi progetti e tv.

Biglietti in vendita ORA su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/serena-brancale-parco-2-mari-20120387/