Arriva Alfa a San Giorgio Ionico. Un nuovo evento musicale si prepara ad animare l’estate nella provincia jonica. Dal 31 luglio al 3 agosto 2025, il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico sarà il palcoscenico della prima edizione del Fiorino Future Festival, una manifestazione pensata per valorizzare un’area ancora poco conosciuta del territorio e offrire ai giovani un luogo di incontro, divertimento e cultura.

Il festival è ideato e promosso da Fiorino Group, con la produzione curata dall’Associazione di Promozione Sociale AFO6 di Taranto, realtà già attiva nella scena culturale locale. In programma, quattro giorni di concerti, performance e appuntamenti culturali, pensati per coinvolgere un pubblico giovane e attento alle nuove tendenze.

Alfa a San Giorgio Ionico

Il cartellone completo verrà annunciato nelle prossime settimane, ma intanto è già stato svelato il primo artista che chiuderà il festival il 3 agosto: Alfa, cantautore genovese tra i più amati della nuova generazione.

Classe 2000, Andrea De Filippi – in arte Alfa – ha conquistato milioni di fan con brani come Cin Cin e Bellissimissima, certificati con numerosi dischi d’oro e di platino e divenuti virali su tutte le piattaforme digitali. Dopo un 2024 ricco di successi grazie all’album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato e al suo primo tour nei palazzetti, Alfa si prepara a tornare sul palco con il nuovo Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate, ma so che era innamorato.

Con oltre 2 milioni di follower su TikTok e numeri da capogiro su Spotify e YouTube, Alfa si conferma tra i protagonisti assoluti della scena pop italiana contemporanea. Il suo live a San Giorgio Ionico sarà una delle date clou dell’estate 2025 e promette una serata carica di energia, emozione e connessione con il pubblico.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.