La serata dei duetti del Festival di Sanremo è uno degli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico italiano. Durante questa speciale occasione, gli artisti in gara collaborano con ospiti d’eccezione per reinterpretare brani celebri, sia del repertorio nazionale che internazionale, offrendo performance uniche e spesso sorprendenti.

Introdotta per arricchire il programma del Festival, la serata dei duetti permette agli artisti di mostrare la loro versatilità e capacità interpretativa, cimentandosi in canzoni che hanno fatto la storia della musica. Questa tradizione non solo celebra la musica italiana, ma crea anche momenti di grande spettacolo, grazie all’interazione tra i cantanti in gara e i loro ospiti.

Momenti memorabili delle edizioni passate dei duetti a Sanremo

Nel corso degli anni, la serata dei duetti ha regalato esibizioni indimenticabili. Ad esempio, nel 2022, Achille Lauro e Loredana Bertè hanno emozionato il pubblico con una potente interpretazione di “Sei bellissima”, unendo due generazioni artistiche in un’esibizione carica di intensità. Nel 2017, Tiziano Ferro e Carmen Consoli hanno incantato l’Ariston con “Il conforto”, dimostrando una straordinaria sintonia vocale e interpretativa. Anche Ermal Meta ha incantato con la sua interpretazione di “AmaraTerra Mia” di Domenico Modugno.

I duetti della serata odierna

Per l’edizione 2025, la serata dei duetti si terrà venerdì 14 febbraio. I co-conduttori saranno Mahmood e Geppi Cucciari, super ospite: Roberto Benigni. Ecco la lista completa degli artisti in gara, gli ospiti che li affiancheranno e i brani scelti per l’occasione: (l’ordine delle esibizioni verrà reso nota dalla RAI in giornata)

Bresh con CRISTIANO DE ANDRE’

“Creuza de mä” (Fabrizio De Andrè)

Brunori Sas con RICCARDO SINIGALLIA E DIMARTINO

“L’anno che verrà” (Lucio Dalla)

Clara con IL VOLO

The Sound of Silence” (Simon & Garfunkel)

Coma_Cose con JOHNSON RIGHEIRA

“L’Estate sta finendo” (Righeira)

Elodie e Achille Lauro

Un tributo a Roma con “A mano a mano” (Riccardo Cocciante) e “Folle città” (Loredana Bertè)

Fedez con MARCO MASINI

“Bella Stronza” (Marco Masini)

Francesca Michielin e Rkomi

“La nuova stella di Broadway” (Cesare Cremonini)

Francesco Gabbani con TRICARICO

“Io sono Francesco” (Tricarico)

Gaia con TOQUINHO

“La voglia, la pazzia” (Ornella Vanoni)

Giorgia con ANNALISA

“ Skyfall” (Adele)

Irama con ARISA

“Say Something” (A Great Big World, Christina Aguilera)

Joan Thiele con FRAH QUINTALE

“Che cosa c’è” (Gino Paoli)

Lucio Corsi con TOPO GIGIO

“Nel blu, dipinto di blu” (Domenico Modugno)

Marcella Bella con TWIN VIOLINS

“L’emozione non ha voce” (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con NERI PER CASO

“Quando” (Pino Daniele)

Modà con FRANCESCO RENGA

“Angelo” (Francesco Renga)

Olly con GORAN BREGOVIĆ E LA WEDDING & FUNERAL BAND

“Il pescatore” (Fabrizio De Andrè)

Rocco Hunt con CLEMENTINO

“Yes I know my way” (Pino Daniele)

Rose Villain con CHIELLO

“Fiori rosa, fiori di pesco” (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con OFENBACH

“Overdrive” (Ofenbach)

Serena Brancale con ALESSANDRA AMOROSO

“If I Ain’t Got You” (Alicia Keys)

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con NEFFA

Mix di “Amor de mi vida” (Sottotono) e “Aspettando il sole” (Neffa)

Simone Cristicchi con AMARA

“La Cura” (Franco Battiato)

Tony Effe e Noemi

“Tutto il resto è noia” (Franco Califano)

The Kolors con SAL DA VINCI

“Rossetto e Caffè” (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con TIROMANCINO e DITONELLAPIAGA

“Un tempo piccolo” (Franco Califano)

Questa serata promette di essere ricca di emozioni, con omaggi a grandi artisti del passato e collaborazioni inedite che sapranno sorprendere il pubblico.