A tutto gas. Per la prima volta a Taranto apre una pista go kart. Si tratta di un circuito appositamente realizzato all’interno dell’area retrostante del centro commerciale Mongolfiera di Taranto che può essere fruibile a bambini e ad adulti.

12 i kart per i più grandi adatti sia ai piloti più esigenti, ma anche a chi si avvicina a questo mondo per la prima volta. Parole d’ordine: sicurezza e divertimento. I piccoli intraprendenti piloti dai 6 ai 13 anni potranno scendere in pista per testare le proprie abilità in un sicuro ed emozionante circuito di circa 316 mt per 6. Inoltre, per chi volesse, si organizzano feste di compleanno, gare aziendali, gare ed endurance, corsi di guida sicura e scuola kart.

Il circuito è aperto il venerdì dalle 14 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 21.

“E’ una nostra nuova scommessa – afferma il direttore Mongolfiera Luigi De Napoli – che abbiamo voluto mettere in campo con la collaborazione di Start racing SSD. Crediamo fortemente che possa essere un nuovo servizio per la città, un posto che possa regalare tante emozioni e divertimento. Speriamo davvero che Taranto sia felice quanto noi”.