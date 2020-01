Domenica 26 gennaio e per 6 domeniche consecutive (più il martedí grasso, il 25/02) partirá un cartellone ricco di eventi che riempirá le spesso monotone domeniche mattina invernali.

Tante iniziative a tema, organizzate dall’associazione Smile con la direzione artistica di Manuel Manfuso, si svolgeranno tutte presso Springfield in via cacace 298/c a talsano, dalle 10:30 alle 13:00 accompagnate all’animazione di Simona Talamo con baby dance, giochi, palloncini e possibilità di prenotare un tavolo per il pranzo. Inoltre, la pista di pattinaggio sul ghiaccio prolungherà la sua permanenza fino a fine febbraio.

Il programma del 26 gennaio

La prima, domenica 26 gennaio, ha come tema lo sport: quindi se siete ancora indecisi su quale disciplina scegliere per prepararvi alla prova costume 2020, o a mettere alla prova il vostro fisico, non perdetevi le varie dimostrazioni in programma. Si parte con il divertente spettacolo di calcio freestyle accompagnato da relative lezioni con il pallone, mentre per gli amanti della lotta e delle arti marziali, ci sará il pluripremiato Istruttore Ancora Gianluca della “Tana delle Tigri MMA” con le dimostrazioni di MMA, Grappling e Brazilian Jiu Jitsu. Molto affascinante sará sicuramente la performance di yoga in Volo, un nuovo metodo di allenamento che usa la gravità e il peso del corpo come macchina per migliorare forza, flessibilità, stabilità e agilità le cui performance saranno a cura dell’istrutrice Gabriella Calsolaro.

Se anche voi da piccoli avreste voluto sfidare Robin Hood, non perdetevi il tiro con l’arco a cura dell’associazione dilettantistica sportiva “Arcieri dei due mari” affiliata all’ente promozione sportiva “Uisp”. Prove di danza aerea, disciplina che libera e rilassa mente e corpo, approccio a movimenti di danza e acrobatica in aria saranno le incantevoli dimostrazioni dell’ associazione Ballet gallery che vi lasceranno certamente a bocca aperta.

Infine, la scuola di ballo A.s.d Hdemia -la isla 2.0 con Pizzoleo Roberta e Patrizia Brucale e i suoi assistenti, terranno una lezione dimostrativa di caraibico aperto a tutti e una dimostrazione di ballo esagitiamo dal gruppo spettacolo della scuola.

Appuntamenti successivi

Le successive domeniche saranno all’insegna dell’intrattenimento per i più piccini (ma non solo): il 2 febbraio spettacolo di mangia fuoco con Dely De Marzo e il teatro delle marionette, il 9 febbraio non perdetevi il mega raduno di macchinine e motorette dando il via al carnevale con la famiglia Simpson, il 16 febbraio la sfilata delle maschere sarà accompagnata dai Super Pigiamini, mentre sarà accompagnata da Bing domenica 23 febbraio, domenica in cui ci sarà anche lo spettacolo di magia di Lillo Birillo. Martedí 25 febbraio, ultimo giorno di carnevale, tutti in maschera da Springfield per la pentolaccia! Domenica 1 marzo invece, non perdetevi il magico spettacolo di bolle, per poi concludere l‘8 marzo con un laboratorio per la festa della donna e lo spettacolo “favole altoparlanti”. Ormai non avete più scuse per fare le solite cose e non dite che non sapete dove andare di domenica mattina!