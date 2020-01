Ogni prima domenica del mese dalle ore 9.30 alle 12.30 al centro commerciale Mongolfiera torna “Qua la zampa”.

Si tratta di un’iniziativa legata agli amici a quattro zampe in cui Francesco Solare, educatore cinofilo, si metterà a disposizione per dimostrazioni, addestramento all’ubbidienza, avviamento allo sport dei nostri amici cani. Ad accompagnare Solare in questo allegro viaggio con gli amici a quattro zampe Andrea Forte.

La comunicazione con il cane

Ma non solo. Nell’area pet dell’area parcheggio del centro commerciale, Solare fornirà Consulenza gratuita relativa alla comunicazione con il proprio cane, per una corretta gestione e convivenza nel rispetto della diversità.

Gli animali, parte della famiglia

“È una bellissima iniziativa che riproponiamo nel nostro centro. Gli animali sono da sempre ben accetti nel nostro centro commerciale e sono, per molti, una parte della famiglia. Per cui ci è sembrato giusto far tornare questo evento che fornisce i giusti input per un rapporto sereno con il proprio amico peloso”, commenta il direttore Luigi De Napoli.