Programma

“LUMinARIA: (Parentesi Classica)”trasformerà il centro storico di Locorotondo in uno scenario unico nel suo genere illuminato da migliaia di candele. Visite guidate alla scoperta dei principali monumenti, una grande area dedicata ai più piccoli e quattro Dj Set animeranno i vicoli del borgo antico con i più svariati generi musicali per lasciare spazio al maestoso spettacolo di fine serata: un dj set alle pendici della panoramica di Locorotondo, che mixerá sonorità classiche e contemporanee in attesa del più grande spettacolo di luci, musica e fuochi barocchi in Puglia.

