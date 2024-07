La festa moderna di Santa Lucia nacque il 6 luglio 1909. Essa venne riconosciuta come una delle festività principali di Locorotondo già a partire dalla seconda metà del ’800 grazie alla profonda devozione della famiglia Oliva.

Da più di 170 anni, infatti, questa famiglia, che gode, tutt’oggi, del diritto patronato sulla Santa protettrice della vista, ne custodisce i beni e i tesori artistici. Ogni anno, in occasione del 13 dicembre e del 6 luglio, le due date in cui si celebrano rispettivamente la festa invernale e quella estiva di Santa Lucia, la famiglia Oliva presiede con il contributo di numerosi fedeli l’organizzazione della festa a Locorotondo.

Quella che fino agli anni ‘80 del ‘900 era considerata da tutti come la festa d’inizio estate, dopo un’interruzione durata più di 30 anni, è tornata ad aprire la bella stagione con il nome di Festa delle Luci. “Riscopri la tradizionale processione di Santa Lucia per le vie del centro storico e le strade del borgo di Locorotondo in occasione della 115° edizione della festa moderna”.

Programma Religioso Festa di Santa Lucia

Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia – Chiesa Madre, ore 8.00

Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia – Chiesa Madre, ore 19.00

Solenne Processione per le vie cittadine e benedizione finale con le SS. Reliquie – Chiesa Madre, ore 20.00