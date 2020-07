L’ Ass.ne Pulsano D’A mare, con il patrocinio del Comune di Pulsano, offre al territorio una straordinaria opportunità, assolutamente da non perdere: due esclusivi eventi di yoga!

La pratica yoga rappresenta il modo migliore per risvegliare corpo e mente all’insegna del vero benessere. Pulsano e la sua Marina faranno da cornice esclusiva a questa antica disciplina, sospesi tra cielo e mare, immersi nella natura, tra odori, colori e suoni rigeneranti, in suggestivi luoghi che evocheranno antichi rituali di pace e relax.

Gli eventi e i luoghi

Le sessioni si terranno il 17 ed il 24 luglio alle 19.30. La prima, nel centro storico del paese in una della sale del Castello De Falconibus; la seconda, nella Marina di Pulsano sulla spiaggia di Lido Silvana. Entrambe: saranno tenute dall’insegnante yoga Lucia Sannino, la cui professionalità, vanta 25 anni di studi, in cui ha conseguito diverse certificazioni in corsi di formazione nell’ambito della millenaria scienza dello yoga nelle scuole di Roma e Martina Franca. Alla base del suo cammino interiore e di conoscenza di sé vi è quello spirituale affrontato attraverso il Raja Yoga.

L’ evento offre ai villeggianti della zona e a tutti i turisti la possibilità di iniziare o approfondire lo studio della disciplina yoga e beneficiare del benessere che ne deriva.

L’iniziativa costituisce un’importante servizio di qualità per i clienti di hotel, b&b, stabilimenti balneari, bar ristoranti, commercianti, e rappresenta una stupenda vetrina non solo per calamitare l’attenzione sul nostro territorio ma anche e soprattutto, affinché, il turismo stagionale possa evolversi, diversificarsi ed ampliarsi in *turismo benessere wellness* da praticarsi durante tutti i periodi dell’anno.

Info e prenotazioni

L’ Associazione Pulsano D’’A mare auspica pertanto la più ampia e sentita partecipazione. Per prenotazione Lucia 345 8792232. Per info Mimmo 340 3057667