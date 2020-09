Il 19 settembre 2020 ci sarà il World Cleanup Day, la più grande azione civica positiva che il mondo abbia mai visto. L’obiettivo è ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito attraverso il piano di riduzione dei rifiuti globale (Keep It Clean Plan).

Immagina una potente “onda verde” che inizierà in Giappone e terminerà alle Hawaii, con centinaia di milioni di persone che intraprendono azioni positive insieme lo stesso giorno. Il nostro obiettivo è unire la comunità globale, sensibilizzare e attuare un vero cambiamento per raggiungere il nostro obiettivo finale: un pianeta pulito e sano. Nel 2019 più di 20 milioni di persone di 179 paesi hanno partecipato all’azione. Nel 2018 quasi 18 milioni di persone di 157 paesi si sono schierati contro il problema della spazzatura globale raccogliendo 88.500 tonnellate di rifiuti, pari quasi a 9 Torri Eiffel.

L’appuntamento

Anche quest’anno aderiamo al World Cleanup Day con una raccolta rifiuti volontaria sulla Circummarpiccolo a partire dalle ore 16.30. Lo scorso anno, nello stesso punto. riuscimmo a coinvolgere circa 150 volontari ed a rimuovere dall’ambiente oltre 2 tonnellate di rifiuti. L’iniziativa sarà anticipata da una breve spiegazione delle attività che Plasticaqquà Taranto porta avanti dal 2013, da cenni sul World Cleanup Day e sull’iniziativa Circumarpiccolo luogo del cuore FAI 2020. Al termine della raccolta rifiuti, il Coordinatore del Corso di Laurea di Scienze Ambientali di Taranto Prof. Massimo Moretti, illustrerà ai presenti l’ecosistema del mar Piccolo con le sue unicità. Il punto di incontro è all’intersezione tra la SP 78 e la SP 130 di cui forniremo ulteriori dettagli all’interno di questo evento. L’invito è esteso a tutti i gruppi, le associazioni ed i singoli cittadini che vorranno aderire. Abbiamo a disposizione sacchi e guanti. Vi consigliamo di raggiungerci muniti di borraccia e di scarpe che proteggano piedi e caviglie. Vi ricordiamo l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto qualora non fosse possibile mantenere la distanza minima di un metro dagli altri partecipanti. Ogni partecipante aderirà volontariamente sotto la propria ed esclusiva responsabilità

Gruppi ed associazioni aderenti

Associazione di Volontariato per l’Ambiente “LIKE Monteiasi Onlus”

Associazione Fucarazza

Casa don Bosco Aps

Centro Mediterraneo

Circumarpiccolo luogo del cuore FAI 2020

Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti

Fridays For Future – Taranto

Giorgioforever

Giustizia per Taranto

Isolapulita

La Casa delle Donne – Taranto

Legambiente Taranto

LiberiAmo Taranto – Associazione di Promozione Sociale

Oratorio San Giuseppe – Taranto

Parrocchia San Pasquale Baylon – Taranto

Parrocchia Santa Famiglia – Taranto

Pitagora32

Pro Loco Capo San Vito Taranto

Proloco di Lama e le sue contrade. Proloco Lama y sus distritos

Retake Taranto

S. Andrea degli Armeni Domus Armenorum Taranto

Scienze Ambientali Taranto

Scout Agesci Taranto 17

SiAmo Taranto

Sul Confine

Vogatori Città di Taranto

WHY FAI Crispiano

Wwf Taranto

WWF trulli e gravine