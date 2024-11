La compagnia Baroni Rampanti porta sul palco del Teatro Comunale lo spettacolo “Venere in Pelliccia” regia di Emanuela Bonetti con Manila Barbati e Martino Palmisano, liberamente tratto dall’omonimo e celebre romanzo di Leopold von Sacher-Masoch pubblicato nel 1870.

Domenica 17 novembre a Massafra nuovo appuntamento con Lègami, rassegna sulla scena contemporanea curata dal Teatro delle Forche.

Venere in Pelliccia, la trama

L’aristocratico Severin è così perdutamente innamorato e succube della giovane, bella e spregiudicata vedova Wanda von Dunajew, da arrivare a sottoscrivere un formale contratto con il quale si impegna a diventare suo schiavo, con il nome di Gregor: la donna potrà disporre di lui in tutti i modi che a lei piaceranno, anche deciderne la morte.

Una vicenda sconcertante e surreale (e molto intrigante), attraverso la quale il geniale scrittore porta allo scoperto, con spietata lucidità (e prima ancora della psicanalisi) alcune dinamiche profonde e paradossali della relazione di coppia.

Porta ore 19.30 – Sipario ore 20.00. Teatro Comunale “N. Resta” in Piazza Garibaldi. Biglietto intero: 10 euro – Ridotto: 8 euro (under 25, over 65, gruppi di almeno 8 persone). Prenotazioni al 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19)