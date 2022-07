Teatro Fusco, presentata la nuova stagione teatrale. A Taranto non ci si ferma mai. Alla vigilia del mese di agosto il Comune di Taranto insieme al Teatro Pubblico Pugliese e al Teatro Comunale Fusco presentano la stagione di prosa 2022/2023.

Otto i titoli per sedici appuntamenti da segnare in calendario. Si comincia il 26 e 27 novembre di Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno con Fabrizio Saccomanno in scena e che firma anche la regia di “Alessandro. Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande”, si prosegue il 6 e 7 dicembre con Lodo Guenzi in “Trappola per topi” di Agatha Christie con traduzione e adattamento di Edoardo Erba per la regia di Giorgio Gallone e il 13 e 14 dicembre con Gabriele Lavia in “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello con Gabriele Lavia e Federica Di Martino.

Il nuovo anno inizia il 10 e 11 gennaio con Gioele Dix che firma anche la drammaturgia e la regia di “La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo”.

A febbraio, il 14 e 15, va in scena “Il medico dei pazzi” con l’adattamento di Eduardo Scarpetta e la regia di Claudio Di Palma. Il 28 e 29 marzo invece Massimo Ghini e Paolo Ruffini porteranno in scena “Quasi amici” tratto dall’omonimo film di Eric Toledano e Olivier Nakache con adattamento e regia di Alberto Ferrari.

Seguirà Sergio Castellitto in “Zorro” di Margaret Mazzantini il 17 e 18 aprile e da Ambra Angiolini e Arianna Scommegna che chiuderanno la stagione con “Il nodo” di Johanna Adams e la regia di Serena Sinigaglia il 29 e 30 aprile.

Biglietti e abbonamenti

Già definiti anche i costi per gli abbonamenti a otto spettacoli:

Abbonamento platea intero 176 euro; abbonamento platea ridotto 160 euro;

Abbonamento galleria intero 160 euro; abbonamento galleria ridotto 152 euro.

Costo biglietti:

Platea intero 30 euro; platea ridotto 25 euro;

Galleria intero 25 euro; galleria ridotto 20 euro.