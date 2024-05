Il Valle D’Itria International Kite Festival 2024, alla sua prima edizione, con il sostegno del Comune di Martina Franca patrocinato dalla Regione Puglia e dai Comuni della Valle d’Itria, vedrà la partecipazione di designer e piloti di aquiloni da tutto il mondo, promuovendo l’arte del vento, il turismo ecologico e la creatività sostenibile.

Il festival celebrerà gli aquiloni come mezzo artistico e simbolo di pace, pluralismo e dialogo, adottando i colori dell’arcobaleno. Ospiterà attrazioni per grandi e piccini, laboratori, aree volo dedicate, area di volo mongolfiera, concerti, zona food e tanto altro. INGRESSO GRATUITO

Valle D’Itria International Kite Festival a Martina Franca. Quando e Dove

Il KITE FESTIVAL si terrà l’8 e il 9 giugno 2024 nella Valle d’Itria, presso la Masseria Madonna dell’Arco – Martina Franca (TA) La manifestazione apre alle ore 10.00 e terminerà indicativamente verso le ore ore 22.00

EVENTI E AREE

Zona Volo Mongolfiera 🎈

In entrambi i giorni, 8 e il 9 giugno 2024 dalle ore 17.00 fino a chiusura

ROCKSTAR in concerto 🎸

8 giugno 2024 alle ore 20.30

TERRAROSS in concerto 🥁

9 giugno 2024 alle ore 20.30

Zona Volo Aquiloni Professionisti 🪁

I più grandi aquiloni, provenienti da tutto il mondo, dipingeranno l’azzurro cielo della Valle d’Itria, assieme ai vivacissimi aquiloni acrobatici.

Sempre aperta

Zona Laboratorio Aquiloni con annessa area volo libera ✂️

laboratori dove grandi e bambini potranno costruire il proprio aquilone, per poi testarlo e divertirsi assieme ai loro cari.

Sempre aperta

Luna Park Kids 🎢

Un piccolo parco divertimenti per i più piccoli per la gioia di grandi e bambini.

Sempre aperta

Zona Talk 🎙️

dedicata all’informazione e al confronto, con tantissimi ospiti che parleranno di sostenibilità

e green economy.

Sempre aperta

Zona Relax 🌴

una vastissima area confort, dove potersi riposare, immersa nel verde della splendida Masseria Madonna dell’Arco

Sempre aperta

Zona Food & Bio 🍕

tantissimi offerte gastronomiche all’insegna dei prodotti bio, a cura dell’Agriturismo Masseria Madonna dell’Arco.

Sempre aperta

Area Radio-Controlled Cars 🏎️

dedicata ad automodelli radiocomandati off road

Sempre aperta

E tanto altro… 💚

da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024

Martina Franca (Taranto)

Agriturismo Masseria Madonna Dell’arco

Zona M nr.89 74015 Martina Franca (TA)

ore 10:00

ingresso libero

età consigliata per i bambini: dai 5 anni in su

Info. 080/4805135 (clicca per ingrandire )