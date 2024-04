Dal 27 aprile al 5 maggio 2024 sulla spiaggia di Margherita di Savoia torna il Festival internazionale degli Aquiloni, arrivato alla sua decima edizione, organizzato dall’Asba-Associazione degli stabilimenti balneari del posto, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia.

Il Festival degli Aquiloni è un importante evento turistico per la provincia Bat e per la Puglia. Esso riporta l’attenzione sul prodotto mare, affiancandolo al prodotto cultura, ma ha anche la capacità di creare incoming turistico e di destagionalizzare i flussi.

Il suo ricco calendario costituisce un’occasione di punta per la programmazione del poliprodotto mare. Numerose infatti le attività e iniziative proposte: degustazione di prodotti tipici, mostre e laboratori per la costruzione degli aquiloni per le scuole primarie, finalizzati a sviluppare un’adeguata educazione ambientale, incontri sulle tematiche della pace e appuntamenti musicali.

Il 4 maggio la VII Sagra della seppia prodotto ittico tipico del Golfo di Manfredonia. Al X Festival internazionale degli Aquiloni parteciperanno 32 delegazioni di aquilonisti delle quali 14 provenienti dall’estero, in particolare dalla Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Cina, dalla Turchia, dall’Indonesia e da Singapore. Per l’anno prossimo è prevista anche una delegazione della Thailandia, in visita già in questa edizione.