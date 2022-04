L’evento sotto forma di spettacolo itinerante a tappe ben distinte l’una dall’altra, mediante l’esibizione live di una kermesse di artisti nostrani, nasce dalla voglia di sintetizzare: tradizioni popolari, danze e canti tradizionali della pizzica tarantina, nonché, racconti narrati nei luoghi teatro di antiche vicende della Taranto di un tempo ormai dimenticato.

Domenica 24 Aprile 2022. Due Spettacoli Distinti: dalle ore 10:00 alle 12.00 (gruppo 1) e dalle 17.30 alle 19.30 (gruppo 2); per il check-in, c/o il Centro ricerche e Documentazione “A Putèje Arte (è) e Cultura, Via Duomo 131. Taranto Vecchia.

Uno spettacolo itinerante lungo gli scorci più suggestivi della Città Vecchia, tra vicoli e androni dei palazzi nobiliari tarantini, che si concluderà all’interno di un vero e proprio juse tarantino (abituro povero) con percorso etnologico. Al termine dell’evento un aperitivo a base di tarallucci e vino.

Gli artisti, musici e progettisti che ci accompagneranno in questa nuova avventura: Cinzia Pizzo: voce, castagnette e danza; Antonello Cafagna: narrazione e chitarra; Vincenzo Ludovico: percorso etnologico all’interno dello Juse.

Informazioni e biglietti

Ticket spettacolo + aperitivo + percorso etnologico = € 10.00 a persona. Lo spettacolo avrà luogo al raggiungimento della soglia minima di 10 prenotati, rispettando, ovviamente tutte le norme igienico-sanitarie anti covid19. Necessaria la prenotazione. Info. e prenotazioni WhatsApp al numero: 3770948143