Spettacolo in città vecchia. La cordata Tarantinìdion APS e Taranto una Finestra Su… in collaborazione con l’Associazione Vito Forleo, organizzano Domenica 10 Aprile con start alle ore 10:30 c/o ‘A Putèje Arte e (è) Cultura via Duomo 129/131 Taranto Vecchia “Tarde vecchie: percorso tra storia e leggenda e… musica popolare” spettacolo itinerante.

Lo staff organizzativo vi racconterà: storie, leggende e racconti impreziositi dal filo conduttore che contraddistingue lo spettacolo itinerante che è la danza e canti popolari, impreziositi dalla pizzica tarantina.

Ci avventureremo tra vicoli, androni dei palazzi nobiliari tarantini e chiese nella città vecchia. La passeggiata si concluderà all’interno di una realtà ancora sconosciuta ai più nel panorama tarantino: un vero e proprio JUSE Tarantino con tanto di percorso etnologico, per finire il tutto a … tarallucci e vino.

Gli artisti, musici e progettisti che ci accompagneranno in questa nuova avventura: Cinzia Pizzo: voce, castagnette e danza; Giù Di Meo: voce e chitarra; Antonello Cafagna: narrazione e chitarra; Vincenzo Ludovico: percorso etnologico all’interno dello Juse

Ticket spettacolo live + aperitivo + percorso etnologico = € 10.00 a persona. Lo spettacolo avrà luogo al raggiungimento della soglia minima di 10 prenotati, rispettando, ovviamente tutte le norme igienico-sanitarie anti covid19.

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Info e prenotazioni WhatsApp al numero: 3770948143.