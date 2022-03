L’ Associazione “Tarantinìdion APS” e “Taranto: una Finestra Su… in collaborazione con l’Associazione Culturale “Vito Forleo” organizzano domenica 3 Aprile incontro alle ore 10,30 c/o ‘A Putèje Arte e (è) Cultura “, Via Duomo 129- 131, Taranto Vecchia “L’AMORE AL TEMPO DE TATARÀNNE” storie, aneddoti, canti e tradizioni. Spettacolo itinerante.

Lo staff organizzativo vi invita ad una passeggiata tra le bellezze della Città Vecchia per raccontarvi storie, aneddoti e tradizioni sull’amore della Taranto del passato. L’arte del corteggiamento, favole d’amore, leggende, usi, costumi e credenze popolari legate all’innamoramento.

Accompagnerà il racconto l’immancabile musica tradizionale tarantina. Lo spettacolo terminerà con un aperitivo tradizionale. All’interno del locale potrete visitare uno “juse” riprodotto nei sui interni, un’esposizione etnografica di oggetti caratteristici della vita comune del passato.

Accompagneranno con la narrazione, con la loro musica gli artisti: Cinzia Pizzo canto e castagnette, Antonello Cafagna chitarra e narrazione, Vincenzo Ludovico percorso etnologico all’interno dello Juse.

Contributo Spettacolo + Aperitivo tradizionale + Percorso Espositivo € 15.00. (lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia di 10 partecipanti). NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Info e prenotazioni WhatsApp al numero: 3770948143.

L’evento avrà luogo nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa anti covid19