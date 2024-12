Sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 18:30 si terrà la prima edizione della Sagra della pettola tarantina.

Un evento diffuso nei vicoli del Centro Storico grazie al quale immergersi nel clima natalizio autentico pugliese avvolti dalle note delle musiche tradizionali, gustosi prodotti enogastronomici locali e suggestive visite guidate alla scoperta dell’antichissima storia della Città dei due mari.

Programma della Sagra della Pettola

– Alle ore 18:30 c/o Il Simposio in piazza Castello 4: Workshop Gratuito – impara a realizzare delle gustosissime pettole partendo dall’impasto, passando per la doratura e terminando con la farcitura. Prenotazione obbligatoria al 3758169740.

– Dalle ore 18:30 alle 23:30 – Palazzo Galeota – via Duomo 234: visite guidate al Museo medievale Maria D’Enghien abbinate a 3 degustazioni, a cura del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, del vino celebre in tutto il mondo. Ticket €10,00 – Visita gratis per bimbi <12 anni. Durata 1h circa. Acquista on line o prenota ai numeri: 3887848371 / 3388524409

– Dalle ore 19:00 alle 24:00 potrai gustare, a soli 2€, un cartoccio di pettole dolci o salate nelle seguenti attività:

– Bar Falanto – via Duomo 246 – Pettole classiche

– Bar L’ Aurora Cafè Bistrot – Piazza Castello 2 – Pettole con baccalà o alici e pomodori secchi o al vin cotto o classiche

– Bar Via Col Vento – via Garibaldi 102/104 – Pettole classiche

– Barrio – via Duomo 265 – Pettole con mela e cannella o alici o classiche

– Caffè letterario – via Duomo 237 – Pettole con mugnoli o mortadella e provolone

– Caffetteria San Cataldo – via Cava 126 – Pettole classiche

– Cchiù Mange e Cchiù Iesse Pacce – Vico Ospizio 3 – Pettole con mortadella e crema di pistacchio

– Elysium Caffetteria Lounge Bar – via Garibaldi 52 – Pettole con arancia e cannella o Nutella o cioccolato bianco o alici piccanti e pettole per celiaci

– Gata – Galleria Taranto – Postierla Immacolata 15-17 – Pettole con rape o classiche

– Gente di mare – via Garibaldi 254 – Pettole con acciughe e olive o mortadella e salame piccante

– Il Simposio – piazza Castello 4 – Pettole con salumi e formaggi

– In Rada Restaurant – via Garibaldi 150 – Pettole con uvetta passa

– La Carovana – Vicolo San Marco – Pettole classiche

– La casetta di Zio Gaetano 2.0 – via Duomo 295 – Pettole con cavolfiore e bacon

– La locanda dei briganti – via Duomo 262 – Pettole con goulash

– Nicanto Bistrot – via Di Mezzo 146-148 – Food & Drink

– Pasticceria Aiello – via Duomo 189 – Pettole classiche

– Ristò Fratelli Pesce – via Porto 18 – Pettole classiche o con rape e acciughe

– Tagii Restaurant – via Duomo 285 – Pettole classiche

– Dalle ore 20:00, partendo da piazza Fontana, la banda dell’Ass. musicale Lemma, intonerà pastorali e musiche natalizie della tradizione tarantina. Dallo stesso orario, partendo da piazza Castello, Tarantinìdion eseguirà brani di musica popolare come pizziche e tarantelle. Entrambe le formazioni musicali, in maniera itinerante, raggiungeranno le attività aderenti all’iniziativa.

– Per l’occasione sono in programma due diversi tour serali agli Ipogei Ticket €12,00 – gratis per bimbi <12 anni. Durata 1h e 30m circa. Partenza da via Duomo 234 – il Tour Verde alle ore 19:00 e il Tour Blu alle ore 21:00 Entrambi i tour includono affascinanti ambienti sotterranei che affacciano sul mar Grande. Info: 3887848371 / 3388524409. Per l’acquisto in contanti rivolgiti all’Info Point attivo ogni giorno dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Ulteriori attività in programma:

– Alle ore 18:00 – Torre dell’orologio : Inaugurazione della Libreria – Biblioteca “Dal Mare” in collaborazione con la casa editrice Frangente.com, punto di riferimento per la letteratura nautica e marinaresca.

– Dalle ore 18:00 alle 24:00 – Palazzo Barion Santamato – via G. Paisiello 56: inaugurazione del temporary shop Dottorbiò, store farmaceutico made in Puglia di integratori alimentari, cosmetica naturale e alimenti funzionali. Dj set a cura di Luca Biondi e Cristiano Caprino

– Dalle ore 19:00 alle 24:00 – Ketos c/o Palazzo Amati – vico Vigilante snc: Apertura serale del Centro Euromediterraneo del mare e dei cetacei. Ticket €5,00 – include esperienza di realtà virtuale, proiezioni video immersive, accesso alla sala tematica sui suoni del mare ed esplorazione della sede di Jonian Dolphin Conservation ETS – Info: 3491338221 (WhatsApp) o eventi.jdc@gmail.com

– Dalle ore 19:00 alle 01:00 – Museo Etnografico Maiorano presso Palazzo Pantaleo: ETNOFONIE Ticket €12,00 (include visita guidata al Museo con sonorizzazioni e degustazioni). Info: 3792935991 o museomajorano@servizicomunetaranto.it

L’evento è realizzato da Taranto Grand Tour e da Confcommercio Taranto