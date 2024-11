Santa Cecilia a Taranto: Inizia il Natale più lungo d’Italia

Il 22 novembre è un giorno speciale per Taranto: è Santa Cecilia, la festa che dà il via al periodo natalizio più lungo d’Italia! Nella Città dei Due Mari, il Natale inizia infatti molto prima che nel resto del Paese, e lo fa in grande stile, con una serie di tradizioni e riti che ogni anno attraggono tarantini e visitatori.

Indice

Chi era Santa Cecilia?

Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, è venerata in tutta Italia, ma a Taranto il culto assume una dimensione davvero particolare. Il suo nome evoca un’atmosfera unica: suoni di bande, canti e il profumo delle prelibatezze tipiche che invadono le strade della città. Ma chi era veramente Santa Cecilia? La storia racconta che Cecilia fosse una giovane cristiana, martire per la fede, che fin dai primi secoli del cristianesimo è stata associata alla musica.

Le Tradizioni di Santa Cecilia a Taranto

Le celebrazioni cominciano nelle prime ore della mattina con le bande che percorrono le vie della città, svegliando i tarantini con le loro musiche natalizie. Ma Santa Cecilia non è solo musica: è anche profumo di pettole, le frittelle tipiche che ogni famiglia prepara in casa o compra dai venditori lungo le strade. Questa giornata è un’immersione nelle tradizioni, un mix di fede, gastronomia e folklore che rende unica la festa di Santa Cecilia.

Il Ruolo delle Bande a Taranto

Le bande giocano un ruolo essenziale durante la festa di Santa Cecilia. A partire dalle prime ore del mattino, riempiono le strade di Taranto con melodie natalizie, dando vita a un’atmosfera magica che segna l’inizio ufficiale del Natale. Le bande seguono percorsi specifici, organizzati dal Comune, per assicurare che ogni angolo della città venga coinvolto in questo evento speciale.

Percorsi delle Bande

Il Comune di Taranto ha programmato vari percorsi per le bande cittadine, che attraverseranno diverse aree di Taranto nella giornata del 22 novembre. Ecco alcuni dei percorsi principali:

Percorso 1 : La banda parte da Piazza Castello, prosegue verso Corso Due Mari e continua per Via Anfiteatro fino a Piazza Ebalia.

: La banda parte da Piazza Castello, prosegue verso Corso Due Mari e continua per Via Anfiteatro fino a Piazza Ebalia. Percorso 2 : Inizia in Piazza Maria Immacolata, percorre Via Di Palma e arriva a Piazza Garibaldi.

: Inizia in Piazza Maria Immacolata, percorre Via Di Palma e arriva a Piazza Garibaldi. Percorso 3: Il corteo musicale si muove da Piazza della Vittoria, passa per Corso Umberto e finisce in Via D’Aquino.

Questi percorsi garantiscono che la musica di Santa Cecilia raggiunga ogni punto strategico della città, coinvolgendo tutti i tarantini e i visitatori in questa giornata di festa.

Le Prelibatezze di Santa Cecilia: Le Pettole

Non si può parlare di Santa Cecilia senza menzionare le pettole! Queste deliziose frittelle di pasta lievitata sono preparate in tutte le case e nei locali della città. Fritte al momento e servite calde, possono essere semplici, con zucchero o con un pizzico di sale. Le pettole sono una tradizione immancabile per i tarantini, che le considerano un vero e proprio simbolo di questa festività.

Conclusione: Un Natale Che Vive di Tradizioni

Santa Cecilia rappresenta per Taranto molto più di una festa religiosa: è il primo passo verso un periodo natalizio che, tra musica, cibo e tradizioni, si estende fino a gennaio, colorando la città di emozioni, suoni e profumi. Per chi non ha mai vissuto questa esperienza, è un’occasione unica per scoprire il cuore autentico di Taranto e della sua comunità.