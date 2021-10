La Factory – handmade in Italy festeggia il suo primo anno a Porta Napoli! Sabato 30 e domenica 31 ottobre, un fine settimana da passare con tutti coloro che in questi dodici mesi hanno condiviso con noi strada, idee, progetti ed emozioni. Una festa insieme a chi è entrato da poco a far parte della nostra famiglia e con chi da tempo muove i propri passi al nostro fianco.

Ci saranno loro, gli artigiani del collettivo La Factory, che saranno i veri protagonisti dell’esordio, DOMENICA 31 a partire dalle 10:30, di un EXPO MARKET a cielo aperto allestito nello spazio antistante la nostra casa in Via Niceforo Foca, 30.

Un primo esperimento che vogliamo trasformare in appuntamento fisso con lo scopo di far ammirare ad un numero sempre maggiore di persone la creatività e la manualità di artigiani, maker, artisti e illustratori provenienti da tutta la Puglia.

Daremo largo spazio alla creatività con mostre e laboratori per grandi e piccini. Sarà la giusta occasione per inaugurare la HYPERCUBE GALLERY, il nuovo spazio interno dedicato alle mostre.

Le attività previste nella due giorni vedono il coinvolgimento di tante persone e realtà a noi care. Saranno al nostro fianco in questa festa di compleanno le amiche di Ciurma – libreria per bambini, gli amici e vicini di Spazioporto e di Ammostro con cui condividiamo, insieme agli amici di Mercato Nuovo, questa importante scommessa di rilancio e riqualificazione culturale e artistica di una delle zone più belle di questa città, l’area di Porta Napoli, la porta d’ingresso naturale di Taranto.

Per scoprire i contenuti dell'evento seguiteci sui nostri canali social

Vi aspettiamo sabato 30 e domenica 31 ottobre!