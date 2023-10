Teatrominimo APS aprirà le attività per la stagione 2023/2024 Sabato 14 Ottobre alle ore 18. L’associazione offrirà una due giorni non stop (14/15 Ottobre) in cui si alterneranno, negli spazi del Teatrominimo, numerosi artisti che animeranno una maratona di lettura che – comunque – resta aperta a tutti, oltre a spettacoli teatrali ed alla presentazione delle varie attività dell’APS.

Tali attività inizieranno Sabato 14 Ottobre alle 18 con la maratona di lettura e la presentazione di tre Laboratori: scrittura creativa, lettura intonata e dialetto scritto; alle ore 21 sarà replicata l’Intervista Impossibile ad Alessandro Manzoni ed alle 22.30 riprenderà la maratona di lettura che durerà tutta la notte e la mattina seguente.

Domenica 15 Ottobre sarà presentato il “Premio Letterario Minimo 2024”, seguito dal Domino Letterario coordinato da Giuse Alemanno; fino alle 17 proseguirà la maratona di lettura quando sarà presentato il Concorso “28 Minuti – Premio Regionale per Attori Solisti”.

A seguire è prevista una “call” per attrici ed attori Under 40 avente oggetto “Teatro a Taranto: quale futuro?”. Alle ore 19 altra replica dell’”Intervista all’Atleta di Taranto”, alle 20.30 ultima parte della maratona di lettura ed alle 22.30 gran finale con il DJ set di Don Ciccio, con cui compierà un giro del mondo con la musica.

E’ importante sottolineare che l’evento supporta l’Associazione “Simba” che, tra l’altro, sostiene i bambini ospedalizzati e le loro famiglie nell’affrontare il difficile momento legato alla degenza ospedaliera. L’intera due giorni è aperta a tutti, inoltre è completamente gratuita in quanto supportata da “KMZERO99”, il circuito con cui Teatrominimo APS promuove le piccole e medie imprese indipendenti della provincia jonica.

La maratona di lettura è aperta a tutti e per partecipare basta iscriversi – gratuitamente – tramite Whatsapp al numero 3518060962, tramite e-mail all’indirizzo info@teatrominimoaps.it oppure direttamente in Teatro tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 10,30 alle ore 17,30.