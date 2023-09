Corri o cammina con noi per i bambini malati di tumore alla Pigiama Run. Ti aspettiamo il 15 settembre nel cuore della città di Taranto. Ci vediamo a Taranto, in Piazza Garibaldi, alle ore 17:30 per ritirare il tuo “pacco gara” e alle 18:30 per cominciare la corsa in pigiama.

Il 15 settembre indossa il tuo pigiama e corri o cammina con noi per i bambini in cura presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. La tua partecipazione all’iniziativa permetterà alla LILT di Taranto di provvedere ad alcune esigenze del reparto.

Perché la Pigiama Run? Settembre è il mese della lotta ai tumori pediatrici. In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al Gold Ribbon ovvero alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Per questo nasce la Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da LILT a sostegno dei bambini malati di tumore, giunta quest’anno alla 5a edizione.

Ovunque sarai il 15 settembre, quello che ti chiediamo è di partecipare alla Pigiama Run RIGOROSAMENTE IN PIGIAMA, scegliendo in totale libertà come personalizzare il tuo outfit, per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato.

Una corsa per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni LILT sosterrà infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Pigiama Run: quando, dove e quanti km

L’appuntamento è il 15 settembre in Piazza Garibaldi, a Taranto. Percorreremo insieme circa 5 km per le vie del borgo. L’evento comincerà alle ore 18:30: si consiglia di arrivare un po’ prima, dalle ore 17:30.

Per tutti gli iscritti in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi dei nostri sponsor. Fino ad esaurimento! ISCRIVITI SUBITO! https://www.pigiamarun.it/taranto/