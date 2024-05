Le associazioni Dis-Education, Il Gazebo Esagonale promotrice dell’attività La Factory, AFO6 fondatore di Spazioporto e l’associazione ambientalista LAV Taranto sono orgogliose di presentare l’evento PORTANAPOLI: #zonaadaltosensocivico, che si terrà domenica 26 maggio 2024 presso via Niceforo Foca a Taranto|Porta Napoli

Portanapoli: #zonaadaltosensocivico. CHI SIAMO

Dis-Education, attiva dal 2023, supporta persone con disabilità e le loro famiglie, affrontando tematiche come l’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali, l’indipendenza e la dignità delle persone con disabilità.

Il Gazebo Esagonale, attivo dal 2015, promuove l’autoproduzione come forma di autodeterminazione attraverso La Factory, uno spazio dedicato all’artigianato e alla creatività indipendente.

AFO6 promuove il territorio attraverso eventi culturali e gestisce Spazioporto, un locale per live, proiezioni ed eventi, contribuendo alla trasformazione culturale ed economica di Taranto.

LAV Taranto, parte della Lega Antivivisezione, è un’associazione ambientalista impegnata nella protezione degli animali e nella promozione di una vita sostenibile.

Portanapoli

Situata ai piedi del quartiere Tamburi e collegata alla città vecchia dal “Ponte di Pietra”, è un punto di snodo strategico per la città di Taranto. Nonostante la sua posizione favorevole, l’area ha sofferto per anni di abbandono e degrado. Recentemente, però, grazie a iniziative culturali e di inclusione, Porta Napoli sta rinascendo come distretto creativo.

L’EVENTO

PORTA NAPOLI: #zonaadaltosensocivico è una giornata dedicata alla sensibilizzazione verso tematiche sociali e sostenibili, con un programma ricco di attività che inizieranno alle 11:00 e dureranno per tutta la giornata. L’evento è organizzato dalle associazioni promotrici e da altre realtà locali impegnate in buone pratiche di inclusione e promozione sociale.

PROGRAMMA ATTIVITÀ (START h. 11:00)

DIS-EDUCATION:

· SWAP PARTY: Scambio di oggetti per promuovere la sostenibilità e la gestione dei rifiuti.

· DISABILITY EXPERIENCE: Esperienza immersiva per comprendere le sfide quotidiane delle persone con disabilità.

LA FACTORY:

· SHOWROOM E EXPO MARKET: Stand di artigianato e creatività indipendente.

· HYPERCUBE GALLERY: Mostre d’arte all’interno dello spazio creativo.

· FALLA TU: Personalizzazione di una shopping bag con stampa linoleografica.

· STAI PARLATO – IL PODCAST: Registrazione live con interviste alle realtà partecipanti.

SPAZIOPORTO:

· APERITIVO E DJ SET: Momenti di relax e musica.

· TALK E PROIEZIONE DOCUMENTARIO: Approfondimento con Giulia Innocenzi e Gianluca Felicetti, seguito dalla proiezione di “FOOD FOR PROFIT”.

LAV TARANTO – LEGA ANTIVIVISEZIONE:

· FOOD FOR PROFIT: Talk e proiezione documentario sulla protezione degli animali e gli allevamenti intensivi.

CIURMA – Libreria per Ragazzi:

· BILÙ: Laboratorio di Lettura e Workshop per Bambini*: Lettura di albi illustrati e attività laboratoriali.

GAMBE DI MAZINGA:

· MAZINGA Talks – incontro dibattito con Comitato Articolo32

· RI-CREA laboratorio creativo di recupero e riuso

DEDALO:

· “I Giovani a Taranto: tessere di un grande mosaico” interviste in strada

AMMOSTRO – laboratorio di serigrafia naturale:

· SERIGRAFIAMO INSIEME UN RICORDO NATURALE: esperienza di Stampa Serigrafica su Carta, laboratorio di serigrafia con pigmenti naturali.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti e le attività sono soggette a variazioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, seguiteci sui nostri canali social. Vi aspettiamo a PORTANAPOLI #zonaadaltosensocivico per una giornata all’insegna della consapevolezza, dell’inclusione e della sostenibilità.

L’evento è realizzato con il patrocinio morale gratuito del Comune di Taranto.