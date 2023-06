Domenica, 25 giugno, Disability Pride a Taranto, sarà l’occasione per trovarsi insieme disabili, famiglie, amici e semplici cittadini uniti dalla consapevolezza di essere parte del mondo, parte integrante con cui si misura il grado di civiltà raggiunta da tutta la società umana.

II raduno è fissato alle porte dell’Arsenale militare Marittimo (ore 17.00), il corteo che partirà (alle 17,30) sarà silenzioso nel rispetto delle particolarità sensoriali ma coloratissimo e pieno di cartelli con slogan e bandiere, si snoderà lungo le vie centrali fino all’arrivo piazza Garibaldi, dove ad attenderlo ci saranno gli stand allestiti seguendo tematiche come: disabili e sport, sessualità e disabilità, la tecnologia al servizio dei più deboli, il senso civico e la sostenibilità anche per un’offerta turistica, la cultura e l’espressione artistica come riscatto dal disagio che spesso accompagna la disabilità.

Medical ortopedia center, uno degli sponsor ufficiali, premierà la squadra di basket in carrozzina “Boys Taranto” promossa quest’anno in serie A e sarà anche allestito un mini-campo da tennis dalla FITP delegazione nazionale italiana di tennis…

Infine il concerto con artisti disabili e no, provenienti da tutta la Puglia come Vincenzo Stefanelli, Francesco Siffa, Marco Guerra, Fabio Mongelli, Leo Tenneriello, Leonardo LaGuardia in duo con Raffaele Convertino, Francesco Narducci, Elisa Dolcibi e Gabriella Antonazzo della scuola Eufonia (sono solo alcuni), musica e canzoni inframezzate da messaggi importanti di diverse associazioni che hanno aderito all’iniziativa, ci saranno anche testimonianze di vita diretta come quella dello scrittore Davide Simeone.

La chiusura sarà affidata alla voce e al cuore di Marco D’Andria, presidente dell’associazione organizzatrice e motore primo dell’evento.

Dis-Education, Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica che crede nell’importanza dell’inclusione sociale in vista di una vita autonoma per i più fragili e migliore per tutti anche per chi sta loro vicino.

Il Disability Pride è nato negli USA, in Italia si sta diffondendo grazie al supporto della Disability Pride Network, una rete che coordina le manifestazioni sparse da Ragusa a Torino, Genova, Milano,Bologna e Roma, questa sarà la prima edizione per Taranto, e per la Puglia.

Ci auguriamo che vogliate partecipare ed essere con noi al Disability pride Taranto, portate i vostri cartelli, venite in bicicletta, coi monopatttini, con i carrozzini dei bambini, abbiamo tutti bisogno di abbattere lee barriere fisiche e culturali. Che soffocano vita e speranze per il futuro. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Taranto. Aiutateci a diffondere messaggio cosicché la sua eco possa arrivare forte e chiara anche lontano da Taranto.