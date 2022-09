Anche quest’anno, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSP MI) aderisce all’iniziativa degli Italian Port Days 2022 (www.italianportdays.it), lanciata nel 2019 da Assoporti, l’Associazione dei Porti Italiani, al fine di promuovere, attraverso lo slogan “opening port life and culture to people”, un’attività di promozione congiunta e coordinata della portualità e della cultura del mare, in sinergia tra le AdSP nazionali.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita fino ad esaurimento della disponibilità dell’area o dei posti per le visite guidate. Per le visite guidate via mare e terra sarà obbligatoria la registrazione.

Taranto Port Days 2022 Programma 7 OTTOBRE

9:30 OPENING CEREMONY – Apertura del PORT Village e inaugurazione dello SPORT village.

9:30 – 18:00 “SPORT VILLAGE” – Eventi sportivi (in mare e in banchina) – Con il coinvolgimento di associazioni sportive del territorio

10:30-11:30 PREMIAZIONE CONTEST ” TARANTO LA MIA CITTA’ PORTO” – Proclamazione e premiazione vincitori

11:00-13:00 VISITE DEL PORTO VIA MARE E VIA TERRA – Target scuole primarie e secondarie di primo grado

12:00-13:00 CONVEGNO “LA CENTRALITA’ DEI PORTI EUROPEI NEL PROCESSO DI RILANCIO DEI TRAFFICI INTERNAZIONALI” – A cura di Confindustria Taranto

15:00-18:00 VISITA DEL PORTO VIA MARE E VIA TERRA – Target cittadinanza.

16:00-17:30 TALK:”INNOVAZIONE E START-UP NEL PORTO DI TARANTO: FAROS IL PRIMO ACCELERATORE ITALIANO DELLA BLUE ECONOMY”.

18:00-19:30 PROIEZIONE DOCUMENITARIO “IONIO, DIALOGO TRA DUE MARI” – A cura di Lorenzo Scaraggi

20:00-21:00 ROCK PORT: THE WINNER ARE. – Proclamazione e premiazione vincitori

21:30-23:30 LIVE MUSIC: VENERUS ” PIANO SOLTANTO”

Taranto Port Days 2022 Programma 8 OTTOBRE

09:30-19:00 “SPORT VILLAGE” – Eventi sportivi (in mare e in banchina) – Con il coinvolgimento di associazioni sportive del territorio

09:30-10:30 Tavola rotonda “ALL HANDS ON DECK!” – Progetti di accoglienza e inclusione a Taranto port-city.

10:30-13:30 EVENTO DI VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI TALENTI DELLE SCUOLE TARANTINE – Conferimento premio: “il mare dei talenti di Taranto”.

10:00-13:00 – VISITA DEL PORTO VIA MARE E VIA TERRA – Target scuole secondarie di secondo grado

15:00-18:00 VISITA DEL PORTO VIA MARE E VIA TERRA – Target cittadinanza.

16:30-17:30 Talk: “TARANTO…UN PORTO ECCEZIONALE” – A cura degli operatori portuali

18:00-19:00 Talk “PORTO A PORTO”

19:00-20:00 OPENING FALANTO AWARDS – Apertura musicale a cura di Falanto Chorus

19:00-20:00 FALANTO AWARDS – Conferimento premi Falanto e premi Ikkos.

21:30-23:00 LIVE MUSIC

Taranto Port Days 2022 Programma 9 OTTOBRE

05:30-07:30 CONCERTO ALL’ALBA – A cura dell’Orchestra della Magna Grecia

09:30-19:00 “SPORT VILLAGE”: eventi sportivi (in mare e in banchina) – Con il coinvolgimento di associazioni sportive del territorio

10:00-13:00 VISITA DEL PORTO VIA MARE E VIA TERRA – Target cittadinanza

11:30-13:00 CONCERTO DEL “FALANTO CHORUS”

17:00-18:30 CONVEGNO “IL PORTO DI TARANTO: uno storytelling tra passato, presente e futuro” – A cura del The International Propeller Club – Port of Taras

19:00-20:00 APERITIVO DELL’INNOVAZIONE – A cura del contamination lab “BaLab” dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro

20:00-21:00 SFILATA DI MODA DIFFUSA