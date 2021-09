L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto (AdSPMI) aderisce, anche per il 2021, all’iniziativa degli Italian Port Days (IPD). Il progetto – inserito nell’agenda European Maritime Days in My Country della Commissione Europea – è stato lanciato da Assoporti nel 2019 con l’obiettivo di promuovere, attraverso lo slogan “opening port life and culture to people”, un’attività di promozione congiunta e coordinata della portualità e della cultura del mare in sinergia tra le AdSP nazionali.

In particolare, per l’edizione 2021, è stato individuato il tema della sostenibilità sociale quale leitmotiv degli IPD a livello nazionale, al fine di generare la moltiplicazione di azioni concrete e condivise volte a ribadire l’impegno del settore portuale nella lotta contro le disuguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le priorità dell’UE e del PNRR (qui il comunicato di lancio dell’iniziativa a cura di Assoporti: https://www.assoporti.it/media/9423/comunicato-stampa-del-9-settembre-2021.pdf).

In tale contesto, l’AdSPMI, in collaborazione con le medesime Associazioni che hanno contribuito alla migliore riuscita dell’edizione 2020 – è promotrice dei “Taranto Port Days 2021” (TPD2021) in programma dall’1 al 4 ottobre 2021 durante i quali la comunità portuale di Taranto sarà al centro di un percorso di valorizzazione culturale. La congiunzione tra porto e cittadinanza avverrà attraverso momenti di condivisione ed animazione direttamente connessi al tema del mare ed allo sviluppo sostenibile del territorio, in linea con gli obiettivi generali dell’iniziativa Italian Port Days e con la strategia sottesa al Piano Operativo Triennale 2020-2022 dell’AdSP.

Le iniziative dei Taranto Port Days

Numerose le iniziative incluse nel calendario di eventi artistici e culturali che andranno ad animare la “Calata 1” del porto di Taranto, area ‘cerniera’ e luogo simbolo dell’avviata rigenerazione del rapporto infrastrutturale e identitario tra porto e città. Oltre a confermare una nuova edizione dei Falanto Awards, durante i TPD sarà allestito un “Port village” – area espositiva con stand dedicati alla cultura del mare e alle diverse realtà che animano il porto di Taranto oltre che a spazi interattivi, laboratoriali e di degustazione – e si alterneranno visite in porto via terra e via mare, reading letterari, talk, convegni, eventi sportivi e musicali, come il “Rock Port”, contest alla sua prima edizione che selezionerà le band emergenti che saliranno sul palco dei Taranto Port Days 2021.

In particolare, nella giornata del 4 ottobre, le AdSP, a livello nazionale e locale, dedicheranno un focus sulla Parità di Genere. A tal fine, l’AdSP del Mar Ionio si è resa promotrice di una tavola rotonda durante la quale numerose ed autorevoli voci femminili del settore dei trasporti e della portualità nazionale ed internazionale avvieranno un momento di approfondimento e discussione partecipata rispetto al tema della parità di genere.

Come partecipare ai Taranto Port Days

L’ingresso agli eventi sarà consentito in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto anti COVID-19 e la partecipazione sarà consentita previa registrazione tramite il portale Eventbrite. La partecipazione è gratuita.

*Per i live dell’1 ottobre “Little Pieces of Marmelade” e 3 ottobre “Vince Pastano & The Noisebreakers” è previsto un simbolico contributo di 4€ (esclusi diritti di prevendita). Il ricavato verrà devoluto all’Associazione S.I.M.BA. ODV.

Vi ricordiamo che nel rispetto dei protocolli anti-covid il numero dei biglietti e degli ingressi a disposizione è limitato. L’evento sarà realizzato nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza anti contagio. L’ingresso all’area sarà consentito esibendo il GREEN PASS corredato da un valido documento di identità.

Prenotazioni: In costante aggiornamento! Maggiori dettagli: Pagina Facebook Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Info: tarantoportdays@gmail.com

Il programma

1 OTTOBRE

• ore 15:00 OPENING CEREMONY & INAUGURAZIONE PORT VILLAGE

• ore 15:45 WORKSHOP TRA I PORTI DEL MEDITERRANEO. In collaborazione con MEDports Association

• ore 18:00 READING CORNER “Catalogo della Marineria Tarantina”. A cura di Officina Maremosso

• ore 20:30 *LIVE – “Little Pieces of Marmelade”. Prevendite disponibili su: https://link.dice.fm/9KhO48Mbzjb

2 OTTOBRE

• dalle ore 09:00 alle 13:00 (riservato alle scuole) – dalle ore 15:00 alle 18:00 (dedicato alla cittadinanza) VISITA DEL PORTO VIA MARE E VIA TERRA

• ore 10:00 TEATRO IN PORTO – A cura del CREST coop teatrale

• ore 15:00 sPORT VILLAGE. Eventi sportivi in mare

• ore 17:00 READING CORNER “Handbook on maritime shipping”. A cura di Antonio Mantua

• ore 18:00 PRESENTAZIONE PROGETTO “OPEN PORT”. Evento di lancio del Port Exhibition Center del Porto di Taranto

• ore 20:30 ”ROCK PORT”: THE WINNER IS. Finale del contest musicale. A seguire AFTERPARTY – I SUONI DEL PORTO. A cura di Alberto Dati

3 OTTOBRE

• ore 09:00 – 17:00 sPORT VILLAGE. Eventi sportivi in mare e regata in rosa

• dalle ore 09:00 alle 11:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 VISITA DEL PORTO VIA MARE E VIA TERRA

• ore 10:00 TEATRO IN PORTO. A cura del CREST coop teatrale

• ore 17:00 TALK: “UN MARE DI ALTERNATIVE”. Presentazione del progetto Interreg “BIOTOURS” A cura di Jonian Dolphin Conservation

• ore 18:00 READING CORNER “Taranto all’appuntamento con il futuro. In colloquio con la città sui traccianti del Mare.” A cura di Tiziana Grassi

• ore 19:30 FALANTO AWARDS

• ore 21:30 *LIVE – Vince Pastano & The Noisebreakers. Prevendite disponibili su: https://link.dice.fm/3H7RNeSbzjb

4 OTTOBRE

• ore 10:00 TAVOLA ROTONDA “WOMEN IN TRANSPORT”. Evento in diretta nazionale a cura di Assoporti.

• ore 11:30 PINK TANK: “PROSPETTIVE AL FEMMINILE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SETTORE DEI TRASPORTI OLTRE GLI STEREOTIPI DI GENERE”.Evento in diretta dal Porto di Taranto.

• ore 15:00 CONVEGNO: “L’economia marittima della Puglia ed i nuovi scenari del pnrr. la sfida dei green port”. A cura di The International Propeller Club – Port of Taras in collaborazione con SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.