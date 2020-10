L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto è promotrice della seconda edizione dei “Taranto Port Days”, in programma nel Porto di Taranto dall’8 al 10 ottobre 2020.

Per tre giorni, la città-porto di Taranto darà vita ad un percorso di valorizzazione della portualità attraverso la realizzazione di momenti educativi-artistico-culturali e talk dinamici direttamente connessi al tema del mare, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile. L’adesione dell’AdSP del Mar Ionio a questa nuova edizione degli Italian Port Days – lanciata nel corso della precedente annualità da Assoporti, l’Associazione dei Porti Italiani – trova conferma nella volontà condivisa dalle AdSP nazionali di sostenere un’attività di promozione congiunta e coordinata della portualità e della cultura del mare attraverso lo slogan “opening port life and culture to people”. Le AdSP nazionali hanno condiviso la volontà di dedicare questa seconda edizione dei Port Days al tema “Orizzonte 2030”, cogliendo l’opportunità di sensibilizzare le comunità portuali nazionali verso le tematiche promosse dall’ONU in materia di sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dei 17 Sustainable Development Goals da raggiungere entro il 2030.

Per il 2020, l’AdSP del Mar Ionio si è avvalsa della collaborazione di Associazioni legate al territorio – Jonian Dolphin Conservation, AFO6, l’International Propeller Club – Port of Taras ed il Balab – che hanno messo a fattor comune il proprio know-how e la propria esperienza al fine di contribuire alla costruzione del programma dei TPD2020, attraverso l’organizzazione di iniziative legate alla promozione della sostenibilità ed alla valorizzazione della risorsa mare, anche tramite l’espressione artistica. Durante i Taranto Port Days, infatti, lo scalo jonico sarà aperto alla cittadinanza ed alla comunità digitale, divenendo crocevia di storie e identità grazie all’esperienza diretta che in molti potranno vivere – anche per la prima volta – dell’infrastruttura in modalità sia fisica che virtuale, dando vita ad un processo partecipativo e di aggregazione che ambisce a divenire strumento di promozione spontanea e attiva della città portuale di Taranto. Nei tre giorni sarà, inoltre, allestito un “Port village”, area espositiva con stand dedicati alla cultura del mare e alle diverse realtà che animano il porto di Taranto oltre che a spazi interattivi, laboratoriali e di degustazione.

Nell’ambito del calendario di eventi dei Taranto Port Days, l’AdSP del Mar Ionio è, altresì, promotrice dei Falanto Awards, kermesse alla prima edizione che, nella serata del 10 ottobre, vedrà sul palco dei Port Days i key players che hanno contribuito alla promozione della città portuale di Taranto come destinazione crocieristica e meta turistica d’eccellenza: istituzioni, artisti, atleti che hanno rappresentato i valori della bellezza, della solidarietà e della perseveranza diventando fautori di cambiamento. L’ingresso agli eventi sarà consentito in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto anti COVID-19 (utilizzo della mascherina, rispetto della distanza interpersonale di un metro e delle norme igienico-sanitarie). La partecipazione ai Taranto Port Days 2020 è consentita previa registrazione tramite il portale Eventbrite.