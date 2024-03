Un percorso animato, tra vicoli e palazzi della città vecchia di Taranto, per rivivere la passione e la resurrezione di Cristo, attraverso l’opera, la creatività e l’emozione dei bambini e dei ragazzi dell’IC Galileo Galilei.

L’I. C. Galileo Galilei di Taranto ha organizzato per il giorno 20 marzo 2024 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “Pasqua in città vecchia – dalla Passione alla Resurrezione” presso la città vecchia (inizio percorso scuola Consiglio).

Si tratta di un percorso animato trai vicoli e i palazzi di Taranto vecchia per rivivere la Passione e la Resurrezione di Cristo attraverso la creatività degli alunni.