Carnevale a Taranto: a partire da sabato 10 febbraio fino a martedì 13, la città di Taranto sarà in festa grazie a una serie di eventi organizzati da associazioni beneficiarie di finanziamento da parte del Comune di Taranto, attraverso la partecipazione al bando pubblico della direzione Cultura per la concessione di partecipazioni finalizzate al sostegno non solo di iniziative a carattere culturale, ma anche di attività di spettacolo e promozione, nell’ambito dei fondi del “Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto”.

A questi, si aggiunge l’iniziativa “Carnevale Riciclone”, che gode del patrocinio gratuito del Comune di Taranto e si terrà nell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” in due appuntamenti, nel plesso “Gabelli”, al quartiere Tamburi, e “Consiglio” in Città Vecchia: una grande festa in cui le maschere e gli abiti di carnevale sono realizzati dagli studenti con materiale riciclato.

Quest’anno, quindi, le iniziative coinvolgeranno la comunità cittadina su più livelli, dalle scuole fino ai quartieri più periferici, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione che mirano a rafforzare il decentramento culturale, promuovendo esperienze accessibili a tutta la cittadinanza.

Gli appuntamenti:

Carnevale a Taranto, Giovedì 8 febbraio

“Carnevale Riciclone” all’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”, plesso Gabelli, alle ore 10:00. Promosso e realizzato dall’associazione “Tutto Intorno a Noi”.

Venerdì 9 febbraio

“Carnevale Riciclone” all’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”, plesso Consiglio, alle ore 10:00. Promosso e realizzato dall’associazione “Tutto Intorno a Noi”.

Sabato 10 febbraio

“Trancho Carnival Special Day’s” in Piazza Maria Immacolata, alle 11:00 e alle 19:00. Promosso e realizzato da “Trancho – the famous slice pizza” – Partecipazione all’evento gratuita “Fermata Carnevale” in Piazza Pio XII, a partire dalle ore 10:30 fino alle 13:30. Promosso e realizzato da “Posizioni Note” – Partecipazione all’evento gratuita

“T Discovery” in Città Vecchia nella sede di Artava Officine, alle 11:00, alle 17:00 e alle 19:00. Promosso e realizzato da “Artava”, “Satyrion – Compagnia Teatrale”, “Touring Club Italiano – Taranto” – Partecipazione all’evento gratuita.

Domenica 11 febbraio

“Il Carnevale in… Barca” in piazza Castello, via Duomo e Lungomare Vittorio Emanuele, a partire dalle 9:00. Promosso e realizzato dall’associazione “Palio di Taranto” – Partecipazione all’evento gratuita “Fermata Carnevale” al Parco della Gioia a Talsano, a partire dalle ore 10:30 fino alle 13:30. Promosso e realizzato da “Posizioni Note”- Partecipazione all’evento gratuita “T Discovery” in Città Vecchia nella sede di Artava Officine e al MUDI, alle 11:00, alle 16:00 e alle 20:00. Promosso e realizzato da “Artava”, “Satyrion – Compagnia Teatrale”, “Touring Club Italiano – Taranto” – Partecipazione all’evento gratuita.

Martedì 13 febbraio

“Carnival Swing” a Porta Napoli – Piazzale Democrate e Mercato Nuovo, alle 16:30 e alle 21:00. Promosso e organizzato da “Be Swing”. Piazzale Democrate – Partecipazione all’evento gratuita / Mercato Nuovo – Partecipazione all’evento gratuita, previo possesso di tessera Arci.

“Siamo estremamente felici per aver organizzato questo calendario di eventi – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Angelica Lussoso – vogliamo ringraziare sentitamente le associazioni e gli operatori per la volontà e le idee messe in campo, nel segno del sano divertimento e dell’accessibilità. Insieme a loro, stiamo offrendo a tutta la comunità, dai più grandi ai più piccoli, occasioni di leggerezza e divertimento che ci riportano alla vera essenza di ciò che significa star bene insieme.”