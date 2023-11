In compagnia delle letture dei libri di Michela Murgia si rifletterà, si giocherà e ci si confronterà nel laboratorio gratuito “Parola di Donna” organizzato dalla direzione Servizi Sociali, dalla biblioteca comunale “Pietro Acclavio” e dal Centro Antiviolenza, rivolto alle donne di Taranto e provincia che hanno voglia di dare voce alle loro parole.

Si parlerà di pari opportunità, di lotta contro il patriarcato, di contrasto alla violenza maschile sulle donne. Il laboratorio, che non è un percorso chiuso, affronterà anche aspetti che potranno emergere nel corso degli incontri e si svolgerà negli spazi della biblioteca a partire da gennaio 2024. Le iscrizioni sono aperte dal 25 novembre al 25 dicembre 2023: la data iniziale non è stata scelta per caso, trattandosi della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Il percorso laboratoriale utilizzerà alcuni brani tratti dai libri di Michela Murgia, scrittrice, drammaturga, blogger e critica letteraria che, con grande passione e impegno, ha contribuito con il proprio lavoro intellettuale, all’affermazione dei diritti delle donne e delle persone Lgbtqi+ nel dibattito pubblico italiano.

«La realizzazione del percorso laboratoriale promosso dall’amministrazione Melucci – le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – rappresenta una scelta di profonda maturità politica. Senza dubbio le donne hanno conquistato spazi importanti, ma mai come in questo momento le conquiste compiute sono messe in discussione. È importante, pertanto, fare fronte comune e, anche a scapito del “politicamente corretto”, prendere posizione. I diritti, infatti, non sono acquisiti per sempre: le guerre in Medio Oriente e in Ucraina ne sono l’esempio più lampante, i diritti hanno la necessità di essere difesi e rafforzati nel tempo. Il laboratorio è un’importante opportunità per confrontarsi e farsi domande. E visto che parliamo della necessità di uscire dalla cultura del patriarcato non è stata casuale la scelta di tenere il laboratorio nel luogo simbolo della cultura a Taranto, la biblioteca “Acclavio”».

Gli incontri saranno caratterizzati dallo svolgimento di giochi psicologici come “l’autopresentazione”, “come mi vede l’altra e come mi vedo io”, “li mio ritratto”, “il gomitolo di lana”. In tutti gli appuntamenti saranno letti e discussi passi tratti dai libri di Michela Murgia “Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più”, “«L’ho uccisa perché l’amavo». Falso!”, “God save the queer”, “Il mondo deve sapere”.

Partecipare all’attività laboratoriale gratuita e aperta a tutte le donne è semplicissimo: si può inviare una mail a acclaviocomunica@comune.taranto.it avente come oggetto “partecipazione Parola di Donna”, specificando nome, cognome e, se possibile, un contatto telefonico al quale poter essere raggiunte, o telefonare al numero 3271833451 tutti i giorni dalle 10 alle 17.