Si avvicina il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, e come ogni anno si moltiplicano le iniziative organizzate o in cui è impegnata a collaborare Alzàia Onlus, l’associazione che gestisce il Centro Antiviolenza “Sostegno Donna” di Taranto, oltre quello di Manduria e gli Sportelli collocati nell’Ambito territoriale n. 6 del Comune di Grottaglie.

Due gli appuntamenti clou previsti per la giornata del 25 novembre, ma sono tanti quelli in programma sia prima che dopo quella data. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’associazione Alzàia Onlus ETS, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Grottaglie e con tutti i comuni dell’Ambito 6/TA, ha organizzato per quel giorno a Grottaglie il corteo “25 novembre tutti i giorni”. Il corteo partirà alle ore 9 da piazza Regina Margherita e si snoderà per le vie del centro cittadino. L’obiettivo della manifestazione è quello di coinvolgere le associazioni del territorio, le amministrazioni comunali dell’Ambito 6, la cittadinanza, gli studenti e le studentesse degli istituti di ogni ordine e grado, rendendoli partecipi dell’iniziativa che attraverserà le strade di Grottaglie anche attraverso la creazione di striscioni e installazioni che verranno affissi nelle vetrine dei commercianti aderenti. Per l’occasione il Comune di Grottaglie installerà delle scarpette rosse lungo il percorso.

Sempre il 25 novembre, nell’ipogeo di Palazzo Spartera, a Taranto, ci sarà l’inaugurazione della mostra “#lasciamiandare” di Monica Marioni, voluta dal Centro Antiviolenza “Sostegno Donna”, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Taranto. L’opening avverrà alle ore 18. Si tratta di un’esperienza immersiva, un pugno artistico al ventre molle della coscienza collettiva sul tema delle relazioni tossiche e delle dinamiche psicologiche proprie della dipendenza affettiva. Sarà possibile visitare la mostra dal 25 novembre al 20 dicembre (dal martedì al venerdì dalle 17 alle 21, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21).

Il progetto artistico “#lasciamiandare” di Monica Marioni, a cura di Maria Savarese e Maria Rosa Sossai, e con il contributo dello psicologo Stefano Di Carlo, racconta attraverso installazioni e videoperformances il percorso emotivo che conduce dalla presa di coscienza di vivere un rapporto tossico alla progressiva riconquista del proprio giudizio, della corretta prospettiva di sé e del mondo, e quindi alla liberazione da tale relazione. Partendo da un’esperienza personale, il progetto si articola quindi in un corpus di opere che hanno come tema le dinamiche psicologiche emblematiche della dipendenza affettiva.

Altra interessante iniziativa organizzata da Alzàia Onlus insieme all’associazione Volta la carta è la rassegna letteraria “Il coraggio tra le pagine”, già partita lo scorso 9 novembre con l’incontro con Camilla Ronzullo, in arte Zelda was a Writer, e che vedrà altri tre appuntamenti con importanti autori, tra Taranto e Grottaglie. L’intento è quello di aprire una discussione, attraverso i libri, su temi che il CAV affronta ogni giorno nel proprio operato: autodeterminazione, relazioni, libertà di scelta, stereotipi, diritti, consapevolezza, riscatto.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 21 novembre (ore 18.30) all’Ex frantoio di Grottaglie: sarà presente Giancarlo Dimaggio con il quale si parlerà del suo ultimo libro, “La via d’uscita” (Rizzoli). Psichiatra e psicoterapeuta, Dimaggio è cofondatore del Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma e uno dei massimi esperti internazionali sul trattamento dei disturbi di personalità. Nel suo saggio, da poco uscito, compie un viaggio nelle meccaniche profonde delle relazioni disfunzionali: cosa le tiene in piedi, e cosa fare per liberarsi dalla loro prigione.

I successivi appuntamenti sono previsti il 2 dicembre (Mavie Da Ponte, “Fine di un matrimonio”, Marsilio) a Palazzo Pantaleo di Taranto e il 15 dicembre (Alice Urciuolo, “La verità che ci riguarda”, 66thand2nd) all’Ex frantoio di Grottaglie. A tal proposito, rappresentanti di Alzàia e di Volta la carta saranno presenti domenica 19 (ore 20.30) a Mercato Nuovo, ospiti del format Salotto Elettronico, per presentare al pubblico la rassegna letteraria.

Sabato 18 novembre, invece, all’Università LUMSA di Taranto si terrà un incontro sulla genitorialità, alla presenza dell’attrice Daniela Baldassarra, rivolto alle studentesse. Nel corso della mattinata si analizzerà il fenomeno delle pressioni sociali e dei retaggi culturali relativi alla genitorialità, attraverso un reading umoristico e successivamente un racconto di narrativa. L’attrice barese proporrà delle riflessioni utilizzando il linguaggio dell’ironia e del sarcasmo e alternerà brevi monologhi a momenti di confronto con le studentesse. Un percorso a ostacoli che spazierà dalla psicologia, alla letteratura, con passaggi inaspettati e scoppiettanti e con un occhio di riguardo alle differenze di genere e alle minoranze, tematiche centrali dei suoi lavori.

Il 22 novembre (ore 9.30 e 14.30) Alzàia sarà presente a un’assemblea dal titolo “GENERiamo Cultura” organizzata nello stabilimento Leonardo di Grottaglie da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm. Venerdì 24, alle 11 e alle 18, al negozio Decathlon, nel centro commerciale Porte dello Jonio, ci sarà un momento di informazione e sensibilizzazione con le scuole.

Lo stesso giorno altro appuntamento al teatro comunale di Crispiano, dove durante il Be Green Film Festival si presenteranno le attività del CAV. La sera del 25 novembre a Grottaglie alcune componenti dell’associazione parteciperanno al flash mob con bavagli organizzato da Per non farla Franca. Domenica 26 novembre un altro flash mob, a Pulsano, vedrà la presenza dell’equipe di Alzàia, dove alle ore 12 in piazza Castello verrà presentato il nuovo Sportello antiviolenza “Sostegno Donna”. Il 27 novembre (e fino all’1 dicembre) apre le porte al pubblico un’altra mostra, “Com’eri vestita?”. Gli abiti oggetto dell’esposizione saranno visibili al primo piano del tribunale di Taranto. Questa è un’iniziativa dell’Aps Sud Est Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Sostegno Donna”.

Sempre il 27 novembre Alzàia interverrà in occasione di due presentazioni di libri nel capoluogo ionico: la prima, alle 15.30, all’istituto superiore “Liside” dove si parlerà del libro di Anna Chiara Bruno “La libertà può volare“; la seconda, alle ore 18, alla biblioteca Acclavio per il volume “La mia ingenuità contro le ombre del mio passato” di Gera de Mendoza. Il ciclo di iniziative che vede protagonista Alzàia terminerà il 9 dicembre, data in cui si terrà l’incontro con la drag queen e attivista dei diritti LGBTQIA+ Cristina Prenestina, che presenterà il suo libro “Come glielo spiego? – Le barriere di genere raccontate ai bambini”. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Grottaglie, avrà luogo alle 10 alla biblioteca BIG Pignatelli.

Come sempre, l’auspicio dell’associazione Alzàia e del Centro Antiviolenza “Sostegno Donna” è che l’interesse e la formazione sul tema della violenza di genere siano vivi ogni giorno dell’anno e non solo in occasione della Giornata internazionale.

Per informazioni e richieste, questi i contatti di Alzàia Onlus:

Cell. +39 3271833451 (attivo h24)

Email: alzaiaonlus@libero.it