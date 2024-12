Laboratori natalizi in Biblioteca: un’opportunità di creatività e meraviglia per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, insieme agli adulti che li accompagneranno in questa magica esperienza.

La biblioteca si trasformerà in un luogo incantato con le letture di Natale che apriranno le porte ai laboratori. Bambini e bambine, insieme ai loro genitori, sono invitati a prendere parte a varie attività manuali per creare:

Corona dell’Avvento: un tocco di colore e originalità per decorare un angolo della casa.

un tocco di colore e originalità per decorare un angolo della casa. Letterina per Babbo Natale : per esprimere i propri desideri.

: per esprimere i propri desideri. Decorazioni personalizzate : per rendere unico l ’albero di Natale.

: per rendere unico l Biglietti di auguri: per augurare un felice Natale ai propri cari.

L’ingresso è gratuito e la Biblioteca fornisce il materiale necessario per i lavori. Per organizzare al meglio i laboratori, si consiglia di prenotare inviando una e-mail a acclaviolab@servizicomunetaranto.it.

Calendario degli appuntamenti:

Sabato 7 dicembre, ore 10.30 – 12.00 prepariamo la letterina per Babbo Natale

Sabato14 dicembre ore 10.30 – 12.00 decoriamo il nostro albero di Natale

Sabato 21 dicembre ore 10.30 – 12.00 facciamo gli auguri di Natale con i bigliettini di auguri hand made (fatti a mano)