Il Presepe delle 4R… concorso “Crea il tuo Presepe” in Biblioteca! L’Acclaviana si illumina di tradizione dando ai materiali una seconda vita! Tutti gli appassionati di presepi, grandi e piccoli, sono invitati a partecipare e a dare libero sfogo alla propria creatività.

I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi materiale di riciclo come: carta, cartone, cartapesta, legno, stoffe colorate, bottoni, calze, bottiglie, bicchieri, lattine d’alluminio, cd, riviste, scatole, tappi in metallo e sughero, vecchi nastrini e…. utilizzando qualunque tecnica.

Perché partecipare al Concorso “Crea il tuo Presepe” in Biblioteca ?

Dare vita alla tradizione mantenendo viva l’ antica arte della creazione dei presepi.

mantenendo viva l’ Esprimere la propria creatività in modo libero e giocoso.

in modo libero e giocoso. Condividere la gioia del Natale

Creare un‘atmosfera festosa all’interno della Biblioteca.

Tutti possono partecipare, non è infatti richiesta alcuna “maestria”. L’idea è quella di creare un momento di condivisione giocoso e festoso, da trascorrere insieme in Biblioteca.

Come partecipare al Concorso “Crea il tuo Presepe” in Biblioteca ?

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età. Iscriversi al concorso è semplicissimo! Sarà sufficiente inviare all’indirizzo acclaviolab@servizicomunetaranto.it il modulo di iscrizione compilato e firmato, disponibile in biblioteca o consultabile e scaricabile sul sito www.bibliotecaacclavio.it tra le news in Home Page. Sempre sul sito è pubblicato il regolamento per accedere al concorso.

I lavori dovranno essere consegnati entro il 16 dicembre 2024 presso la sede della Biblioteca Civica Acclavio in via Salinella 31, Taranto. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 099/4581172 oppure, per e-mail, all’indirizzo acclaviolab@servizicomunetranto.it.

Le opere partecipanti al concorso saranno esposte dal 16 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025 presso la Biblioteca Civica Acclavio in via Salinella 31. Una giuria valuterà le creazioni assegnando un punteggio da 1 a 10, in base ai seguenti criteri:

percentuale di materiali di riciclo utilizzati;

utilizzati; originalità nell’utilizzo dei materiali;

nell’utilizzo dei materiali; valore del messaggio dell’opera ;

; originalità nella rappresentazione.

Sulla base dei voti ricevuti verrà stilata una classifica che decreterà i vincitori. La premiazione si terrà presso la Biblioteca Acclavio domenica 5 gennaio alle ore 11.00.