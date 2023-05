«Il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale dedicata alla sensibilizzazione della Fibromialgia e APMARR, Associazione nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, celebra tale ricorrenza anche quest’anno a Taranto con una due giorni di attività»: ad annunciarlo è la tarantina Cinzia Assalve, coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia di APMARR, che, in particolare, segnala due eventi aperti alla partecipazione della cittadinanza.

Il primo, in programma alle ore 9.00 presso l’auditorium del Padiglione Vinci dell’Ospedale SS Annunziata, è il convegno informativo dedicato alle persone che soffrono di dolore cronico “Cannabis terapeutica: tutto quello che i pazienti devono sapere”.

Al convegno, moderato dalla Presidente Nazionale di APMARR Antonella Celano, dopo i saluti delle autorità e l’introduzione di Cinzia Assalve, interverranno relatori d’eccezione: il Prof. Giuseppe Cannazza del CNR NANOTEC di Lecce che parlerà dell’origine antica della cannabis medicinale, la Dott.ssa Rossella Moscogiuri Direttore del Dipartimento Farmaceutico dell’ASL di Taranto che focalizzerà il suo intervento sugli aspetti normativi che riguardano l’accesso alla terapia, il Dott. Giovanni Boero Direttore S.C. Neurologia del SS Annunziata di Taranto che si soffermerà sulla relazione tra il dolore neuropatico e la cannabis, il Dott. Felice Spaccavento Direttore UOC Cure Palliative ASL di Bari che approfondirà il tema degli impieghi clinici della cannabis medicinale, la Dott.ssa Maria Clementina Resta Dirigente Farmacista del SS Annunziata di Taranto affronterà un focus sugli aspetti galenici della cannabis e il dott Antonio Marsico reumatologo del SS Annunziata affronterà l’argomento “Fibromialgia: alla ricerca di opzioni terapeutiche”.

Il secondo evento, in programma alle ore 12.00 di sabato 13 maggio in Piazza della Vittoria a Taranto, è l’inaugurazione della panchina per la sindrome fibromialgica; alla manifestazione, con lo slogan “il nostro dolore merita riposo–dolore, rispetto e considerazione” e in collaborazione con l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, interverrà l’Assessora politiche sociali del Comune di Taranto, dott.ssa Gabriella Ficocelli.

Cos’è la Fibromialgia

Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli, nei legamenti e nei tendini. Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni, ossia ciò che il medico trova nella visita, e sintomi clinici, quelli che la persona riferisce al dottore, che sono contemporaneamente presenti.

La Fibromialgia è una patologia altamente invalidante, ma non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario Nazionale nonostante in Italia ne soffrono circa 2 milioni di persone, per questo la chiamiamo ancora sindrome fibromialgica ed è per questo che è indispensabile parlarne.

Invece l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome fibromialgica quale patologia invalidante, più di trent’anni fa, nel maggio del 1992, e il Parlamento europeo ha sollecitato più di vent’anni fa, nel 2009, gli Stati membri dell’Unione a riconoscere la fibromialgia, raccomandandosi di migliorare i tempi per arrivare ad una diagnosi certa e l’acceso ai relativi trattamenti sanitari.