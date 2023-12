Il sindaco Rinaldo Melucci, a margine della presentazione del quadro sonoro del maestro Giovanni Sollima, ha avuto occasione di visitare la sala dedicata ai modelli delle unità navali allestita all’interno del Castello Aragonese, inaugurata lo scorso 17 novembre.

Accompagnato dal Comandante Interregionale Marittimo Sud, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, e dal curatore del Castello Aragonese, l’ammiraglio di squadra Francesco Ricci, il primo cittadino ha ammirato i 22 modelli realizzati dal maestro d’ascia Erminio Fazzioli e donati alla Marina Militare dal figlio Giorgio, ripercorrendo le vicende storiche della città di Taranto e dello stesso Castello Aragonese, legate a queste navi. L’esposizione sarà permanente e arricchirà ulteriormente il percorso di scoperta e conoscenza che ha reso il maniero una tra le mete turistiche più visitate della Puglia.

«Siamo grati alla Marina Militare, in particolare al Comando Interregionale Marittimo Sud – ha spiegato Melucci – per l’importante lavoro di promozione turistica e culturale che compie attraverso la valorizzazione del Castello Aragonese e il recupero di opere storiche, legate alle nostre radici. Siamo sicuri che questa splendida esposizione andrà a incrementare la narrazione identitaria della nostra città, da sempre votata alle tradizioni marinaresche: un progetto che si inserisce appieno nel percorso che come amministrazione stiamo compiendo da tempo, per riportare alla luce tutta la nostra più autentica bellezza».