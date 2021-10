Un nuovo capitolo che si aggiunge al grande manoscritto, denominato “Taranto e la sua Magia: Nox Tenebrarum Inferorum tra tradizione e musica popolare” e tramandato dagli antichi saperi dell’antichissima historia tarentina e non solo.

Un rito di passaggio, una iniziazione ancestrale vergata da mani esperte, custodi dell’antica arte magica e che in determinati periodi dell’anno, ritornano più forti che mai nel Mondo, oltrepassando quel fioco confine col Regno dei Morti.

La cordata Tarantinidion APS e Taranto: Una Finestra su… è onorata di rendere noto, in collaborazione con l’ L’Associazione “Vito Foeleo” un nuovo capitolo che ben presto sarà svelato, sfogliando le pagine di historia e scandendo le sabbie del tempo de “Taranto e la sua Magia – Nox Tenebrarum Inferorum “, special edition. Spettacolo itinerante

Lo spettacolo itinerante Taranto e la sua magia

Una passeggiata culturale che si snoderà tra i meandri della tradizione magica tarantina che, vi condurrà per mano in un suggestivo spettacolo itinerante: uno spettacolo singolare nel panorama tarantino, impreziosito dai rituali magici, figure mitologiche, scongiuri e pratiche popolari dal fascino misterioso. Un viaggio etno-antropologico nella magia popolare tarantina e non solo, questa volta gettando luce sulle ombre dell’antico rituale del “Culto dei Morti” a Taranto e non solo.

I racconti dei nostri antenati, prenderanno vita in uno spettacolo musico-teatralizzato, accompagnato da performance a tema. Ci avventureremo tra VICOLI, ANDRONI dei palazzi nobiliari tarantini, dove storia e tradizione, accompagnate dalla musica popolare tarantina, spesso s’incrociano, generando racconti davvero singolari.

La tradizione della magia tarantina

STORIE DI FANTASMI, FIGURE LEGGENDARIE PROTAGONISTE DELL’IMMAGINARIO DELLA CITTÀ VECCHIA. Vi racconteremo d’‘u Mìenze Marenare, d’‘a Suore Baffute, della leggenda d’Isabella De Toledo e altro ancora.

Informazioni

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021. L’adunanza è prevista per le ore 17:30 per il check-in che, avrà luogo c/o piazza Duomo in Città Vecchia a Taranto, al cospetto del Duomo di San Cataldo. Lo start dello spettacolo itinerante è fissato per le ore 18:00.

Al termine dell’evento, come è giusto che sia, la tradizione popolare incontra la tradizione enogastronomica a tavola; APERICENA di chiusura serata, rigorosamente a lume di candela, accompagnata da …… non sveliamo cosa succederà. Main partner dell’evento: Bar Duomo Taranto Vecchia.

Ticket spettacolo + consumazione € 15.00 a persona (bambini fino a 10 anni gratis con solo costo di consumazione). Lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento della soglia minima di 10 prenotati, rispettando, ovviamente tutte le norme igiencio-sanitarie anti covid19.

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Info. e prenotazioni, contattare o mandare un WhatsApp al numero: 3770948143

I protagonisti

Gli artisti, musici e progettisti che ci accompagneranno in questa nuova avventura: Cinzia Pizzo: voce, castagnette e danza; Giù Di Meo: narrazione, voce e chitarra; Antonello Cafagna : narrazione e chitarra; Vincenzo Ludovico: project management.