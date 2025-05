Dopo tre gloriose edizioni, il Taranto Comix “Sunny, Funny… Happy Days” torna per la sua quarta edizione che si terrà il prossimo 10 e 11 Maggio. Provenienti da ogni dove, gli appassionati di fumetti e videogiochi si danno appuntamento al Mon Reve Ecogreen Resort ****. Spazio anche alle famiglie con numerose attività per bambini.

L’evento dedicato a fumetti, cosplay e videogiochi è diventato uno dei più attesi appuntamenti pugliesi, richiamando appassionati e professionisti da ogni parte della nostra regione e dall’Italia. Nuova edizione, nuova illustrazione. Il manifesto di questa edizione presenta un bellissimo lavoro realizzato dal mangaka Andrea YUU Dentuto che, con il suo inconfondibile stile, ci omaggia di un Luffy in acqua, incantato da una bellissima Sirena. Sottolineando, così, il forte legame di questa manifestazione con il mare, uno dei tanti protagonisti del Taranto Comix pre-estivo.

Taranto Comix, la nuova edizione

“La decima edizione, tenutasi lo scorso Dicembre, ci ha regalato tantissime emozioni in quello che abbiamo considerato la prima parte della festa per i dieci anni della manifestazione – commentano gli organizzatori Luigi Minonne e Andrea Romandini – Siamo dunque molto felici di completare il nostro decimo compleanno in una location iconica per la nostra città, il Mon Reve Ecogreen Resort, con ospiti di altissimo livello che accenderanno questo favoloso weekend”

Tantissimi gli espositori presenti, provenienti da diverse zone della Puglia e non solo. Quali sono le novità di questa edizione del Taranto Comix “Sunny, Funny… Happy Days”? La prima grande novità di questa edizione è la presenza di tanti ospiti molto apprezzati dal pubblico. Ecco chi sono, nel dettaglio:

– Junici Hayama, per la prima volta a Taranto e direttamente dal Giappone, uno degli illustratori e animatori al mondo. A lui sono legati personaggi del calibro di Kenshiro e di JoJo. Un’altra promessa fatta e mantenuta al nostro pubblico. Presente in entrambi i giorni, il Maestro è pronto ad incontrare il pubblico che verrà omaggiato da una illustrazione inedita che l’artista ha realizzato per l’occasione. Gli incontri sono prenotabili sul sito Evenbrite;

– RichardHTT, un grande artista. Direttamente da Youtube, uno dei content creator più seguiti tra i più piccoli (e non solo). Il suo canale è seguitissimo, i suoi tutorial sul disegno hanno conquistato oltre il milione di followers. Preparatevi ad un bellissimo show sul palco, durante il quale l’artista sfiderà il pubblico;

– Mark The Hammer, un grande musicista dal cuore nerd. I suoi video sono ultra virali, grazie ad una innata ironia, soprattutto quelli che raccontano come creare musica senza alcun talento. Polistrumentista, è attualmente il chitarrista di J Ax (Articolo 31). Ben tre i doppiatori presenti in questa edizione con altrettanti spettacoli di doppiaggio sul palco e gli

immancabili Meet&Greet:

– David Chevalier, voce presente nei film Marvel, Star Wars ed Harry Potter. Tra i suoi personaggi doppiati più amati ricordiamo: Loki di Asgard, Morty Smith, Mordiccio e, di recente, Penn Badgley, protagonista della serie You su Netflix;

– Claudio Moneta, una voce che più familiare non si può, avendo doppiato Goku, Spongebob e il mitico Barney Stinson di How I Meet Your Mother;

– Mirko Cannella (in collaborazione con il Tarantula PopStore) giovanissimo doppiatore, voce di Rio (La Casa di Carta), Jughead (Riverdale), Billy (Stranger Things), Mr Beast e tantissimi altri.

Ovviamente grande spazio ai fumetti e a coloro che li realizzano. Il pubblico del Taranto Comix avrà modo di incontrare e conoscere:

– Lorenzo Palloni, fumettista e sceneggiatore pluripremiato, apprezzato in Italia e in Francia, al Taranto Comix presenta il suo ultimo noir “E’ successo un guaio” (Saldapress);

– grazie alla collaborazione con Animatà di Taranto, avremo modo di ammirare l’estro di Christopher Possenti, formidabile disegnatore che lavora per Topolino e Dylan Dog;

– grazie alla collaborazione con Libreria Feltrinelli di Taranto, l’artist alley del Taranto Comix

ospiterà Wally Pain, giovane autrice che con il suo ultimo lavoro dal titolo “30 anni” (edito da Feltrinelli Comics) affronta il tema dei giovani e le loro difficoltà a diventare adulti, e Sabrine El Mayel, pittrice e content creator che, con la sua pagina Instagram JeSuisSabrine, ci sta raccontando i retroscena delle opere d’arte. Da non perdere la presentazione del suo libro “Nessun dipinto mi spezzerà il cuore” (edito da BeccoGiallo).

IL PALCO

Tutti gli ospiti e le attività citate si svolgeranno prevalente sul palco del Taranto Comix affidato alla conduzione degli inossidabili Francesco e Riccardo e dal mattatore Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria il quale, oltre ad aver messo in piedi la maggior parte dei contenuti previsti per questa due giorni, torna a Taranto con due imperdibili INK WARS, ossia la sfida tra fumettisti che disegnano dal vivo mentre si raccontano:

– Lorenzo Palloni vs Alessandro Amoruso, sabato 10 maggio;

– Andrea Yuu Dentuto vs Musashi Son, domenica 11 maggio.

Oltre agli spettacoli di doppiaggio, interviste ed approfondimenti, segnaliamo due importanti attività sul palco: il TC QUIZ, ossia una serie di domande sulla cultura nerd rivolte al pubblico, e il TALES ON STAGE, una tavola rotonda sul mondo del fumetto (e non solo) con gli ospiti del Taranto Comix moderati dai Nerd Tales.

AREA GIOCO VISTA MARE

Si conferma l’Area Gioco, curata da MEK TOYS di Talsano e in collaborazione con l’Associazione La Tana dei Goblin (Taranto). Saranno presentate tutte le novità marchiate Cranio Creations, per far trascorrere al pubblico presente ore di relax e divertimento.

Ritorna il Gruppo Modellisti Jonici che omaggerà i più piccoli con kit di montaggio e un workshop sul modellismo.

Grande novità di questa edizione è rappresentata dalla presenza della Delorean DMC-12, direttamente dal film Ritorno al Futuro. Per gli amanti dei videogames, da non perdere le super sfide organizzate da Apulia Gaming, presenti anche quest’anno con i loro fantastici simulatori di guida. In più, il pubblico potrà provare anche il loro VR. E se le pistole Nerf sono la vostra passione, venite a divertirvi con i blaster di Blaster Italy. Grande novità: il Baduk Bari Club porteranno le dimostrazioni del Gioco del Go, un affascinante quanto antichissimo gioco da tavolo.

LE ATTIVITÀ DEDICATE AI BAMBINI

Oltre a tutta l’area gemes sopra menzionata e ai tanti ospiti a loro dedicati, i più giovani metteranno alla prova la creatività partecipando ai corsi gratuiti di disegno organizzati da Grafite Kids. Non solo, con il “Cosplay Challenge Kids”, giovanissimi cosplayers potranno indossare i panni dei loro personaggi preferiti.

Inoltre, in Area Gioco, saranno messi a disposizione di tutti i piccoli nerd (ma anche di quelli grandi) diversi tavoli con chili e chili di Mattoncini Colorati, l’ideale per passare un piacevole pomeriggio a montare e smontare costrutti di ogni tipo.

COSPLAY

E a proposito di cosplay, non poteva certo mancare anche quest’anno la Gara Cosplay – grazie alla collaborazione di Lady Nakama del Nakama Comics&Manga – con la sfilata canonica del sabato e la premiazione della domenica. Agguerritissimi cosplayers si sfideranno sfilando su una passerella appassionante ed estrosa e mostreranno i loro costumi per aggiudicarsi il titolo di: Miglior Cosplay Maschile – Miglior Cosplay Femminile – Miglior Gruppo Cosplay – Miglior Cosplay in assoluto.

Ma per chiudere al meglio i festeggiamenti di questi primi 10 anni del Taranto Comix, abbiamo pensato ad un quinto premio, una Menzione Speciale consegnata da uno dei nostri sponsor. La gara si terrà alle ore 16 di Domenica 11 Maggio. Non mancheranno i raduni tematici per tutti i cosplayers, tra cui un sensazionale raduno a tema One Piece che si terrà Domenica 11 Maggio.

ARTIST ALLEY, SCUOLA DI FUMETTO, CASE EDITRICI

Il Taranto Comix darà sempre massimo risalto ad autori ed editori, soprattutto locali.

Ecco la squadra di fumettisti, illustratori e creators che troverete in Artist Alley: Rozenberry, Zi Art, Sofia Balestrucci, Musashi Son, Raffaele De Leo, Alessandro Amoruso, ROZENBERRY, Ven e il Collettivo Monogatari.

Si rinnova la collaborazione e la presenza di Grafite Scuola di Fumetto, Design e Illustrazione che quest’anno sarà presente con tantissimi autori e allievi, capitanati da Gian Marco De Francisco. Presente anche la scuola di animazione Animatà di Nicola Sammarco che, in queste settimane, è in promozione con il suo Nicopò, cartone animato sul riciclo realizzato con… oggetti riciclati. Presente anche la casa editrice Penna Nera di Bari.

MERCHANDING UFFICIALE

Grazie agli amici di All T-Shirt, il merchandising ufficiale del Taranto Comix è disponibile sul sito https://www.allt-shirt.it/

FOTO E VIDEOREPORTAGE

Passo1 si occuperà di immortalare i momenti salienti con foto e sensazionali riprese video.

BIGLIETTERIA DOVE

Prevendita on line sul sito Postoriservato.it (link: www.postoriservato.it/elenco-date.html?idEvent=3434)

Botteghino del Mon Reve, durante la manifestazione

PREZZO

10,00 euro in prevendita, 13,00 euro al botteghino del Mon Reve. Ingresso libero per disabili non autosufficienti (paga solo l’accompagnatore) e bambini fino a 3 anni.

ORARI

Sabato, apertura cancelli alle ore 11:00

Domenica, apertura cancelli alle ore 10:00

INFORMAZIONI

Cell: 349 8784615 – 328 4275021

Email: tarantocomix15@gmail.com

Pagina Facebook Taranto Comix

Profilo Instagram @tarantocomix