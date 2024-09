Domenica 22 settembre a Crispiano arriva la IX edizione della fiera del fumetto e sarà di nuovo Comix. Nella cittadina delle Cento Masserie tornano fumetti, animazione, giochi e videogiochi e tutto ciò che ruota intorno all’immaginario fantasy e fantascientifico.

La manifestazione avrà una nuova location, si terrà presso l’ICS “F. SEVERI” in via Bari poco distante dalla scuola “P. Mancini” dove si è tenuta negli ultimi anni, e attualmente interessata da lavori di efficientemente energetico, e pertanto non disponibile. Sempre una scuola, scelta come luogo simbolico, un ambiente dove si coltivano i valori della condivisione, del sapere e della creatività, proprio come accade nel mondo del fumetto e della cultura pop. In una realtà in cui conflitti e ingiustizie sembrano prevalere, la scuola è il simbolo del futuro, un luogo dove le nuove generazioni possono imparare a costruire un mondo migliore attraverso l’educazione, l’immaginazione e la solidarietà.

Crispiano Comix, il programma

Domenica, la fiera aprirà le porte dalle ore 10.00, e ci saranno cosplayers, disegnatori, gruppi musicali, autori, giochi, stand, associazioni e tanto in un programma ricco e variegato che si svilupperà durante la giornata e avrà come epilogo il concertone serale. Tanta musica e soprattutto simpatiche sorprese riservate agli appassionati, è il caso della tribute band romana IO NON SONO CRISTINA che chiuderà la giornata.

CLARA TRUCCHI la protagonista del progetto tributo con una somiglianza vocale impressionante a Cristina D’Avena, regalerà un viaggio nelle sigle TV più amate, riportandoci alle magiche atmosfere dei cartoni animati che ci hanno accompagnato negli anni 80 e 90. Clara ha stupito tutti anche a Fake show – diffidate dalle imitazioni, il popolare programma di Rai 2 nel 2023, dove la sua incredibile capacità di imitare Cristina D’Avena ha lasciato il pubblico senza parole.

Ci sarà poi David Ruoppolo, in arte Dasinger Z, vincitore di tantissimi premi in tutto il mondo, vola dalla Spagna a Londra, richiestissimo e amatissimo da tutti per l’incredibile somiglianza vocale con i cantanti originali giapponesi delle colonne sonore di Mazinga, Kyashan, Polymar e tanti altri.

Nel pomeriggio, invece, spazio alla musica dei SOUL REBORN, un gruppo che reinterpreta celebri sigle dei cartoni in chiave rock. Per il doppiaggio ospite Giulia FRANCESCHETTI. Tra le attrici doppiate ci sono Dakota Fanning (Man on Fire, Nascosto nel buio, The equalizer 3, C’era una volta ad Hollywood), Margaret Qualley, Nicola Peltz, Moses Ingram e Madelaine Petsch . Inoltre voce di Jasmine nell’ultimo live action di Aladdin e di Rhaenyra Targaryen nell’epica serie di successo House Of the Dragon. Nell’animazione (tra le opere più famose) ha prestato la voce a Mertle in Lilo&Stitch, Sailor Neptune nei nuovi film della saga su Netflix, Vaggie in Hazbin Hotel.

Ancora sarà presente il doppiatore Manuel MELI la voce italiana di Josh Hutcherson, soprattutto nella serie “Hunger Games”. Il suo indiscutibile talento lo fa notare fin da bambino, prestando la voce a tantissimi personaggi animati: Ash in “Fantastic Mr. Fox”, Effy in “Winnie the Pooh e gli Efelanti”, Pulce in “Alla ricerca di Nemo”, Tantor in “Tarzan 2”, “Khumba” in “Khumba – Cercasi strisce disperatamente” e molti altri. Tra gli attori più imporatnti, ricordiamo Freddie Highmore, Logan Lerman, Brenton Thwaites, Colin Ford, Justin Bieber, Ben Walker, Jake Cherry ecc. Nel 2016 riceve il premio come “Voce dell’anno” al festival “Le voci del cinema”.

Sul palco con uno talk incontro divertente arriveranno UMBERTO & DAMIANO i due creator comici attualmente speaker di radio DJ per scoprire i retroscena della carriera da creator digitali. Gli appassionati potranno confrontarsi sulle ultime novità in tema di fumetti e anime con il giornalista e Youtuber Thomas Scalera alias IL VECCHIO NERD.

La Gara Cosplay al Crispiano Comix

Come sempre, c’è grande attesa per la gara Cosplay (femminile, maschile e di gruppo) che richiama gli amanti dei travestimenti. La gara comincerà alle 18.30 circa e sarà presentata da Lady Nakama. L’area cosplayer sarà composta da alcuni gruppi di serie e film iconici come Game of Thrones Puglia, Apulian Force Knights e Ghostbusters Basilicata. Ad assistere i Cosplayer nella riparazione dei loro abiti ci sarà La Giumenta Bardata attività specializzata in sartoria e realizzazione di costumi e props. Inoltre saranno diversi i workshop dedicati agli amici cosplayers .

Ad occuparsi della formazione Linda HAND, talentuosa make up artist cinematografica con un curriculum internazionale, per un laboratorio sul trucco e sul make up fotografico e i ragazzi della scuola di musica e formazione TARREGA per un divertente laboratorio sullo studio del personaggio. Per la sezione fumetto, sarà ricca l’artist alley con Luca Lamberti (Bugs comics), Marina Mundo (Tora Edizioni), Giuseppe Sansone (Disney), Coma Empirico, Francesco Biagini (Boom Studio) e poi le divertenti caricature di Andrea Buong Buongiorno, e per la parte japan l’illustratrice Sara Torre, Daniele Ciciriello e Rozenberry . L’associazione Momiji proporrà un viaggio nella cultura nipponica attraverso un focus sul Samurai con Andrea Caradonna.

Disegno e live sketch al Crispiano Comix

Tanto disegno ancora con i ragazzi di Grafite (la prima scuola di grafica e fumetto in Puglia) che durante la fiera eseguiranno dei live sketch coordinati da Gian Marco De Francisco insieme a autori e insegnanti. Uno spazio della fiera sarà dedicato all’animazione con Animatà condotta da Nicola Sammarco un altro talento tarantino, con Nunzia Marzella (artista, pittrice). Presente il giovane studio di Lizzano, Blue Penguin Studio, e le case editrici Ottocervo di Antonio Mandese e Penna Nera edizioni con Alessio Fortunato (Bonelli) e Nippon Shock.

Gadgets e giochi

Sempre ricca l’area espositiva, dove i visitatori, potranno andare alla ricerca di gadget, fumetti e rarità varie del mondo fantasy. La Tana del Goblin, Salento in Scatola e la Plancia Piena garantiranno divertimento assicurato agli amanti dei giochi da tavolo. E poi non mancheranno i giochi di carte di Yu-Gi-Oh! e Magic. Sarà l’occasione per partecipare ad una sessione di giochi di ruolo come Pathfinder di Paizo e Dungeons & Dragons con i giovani di Taranto in Fabula o i ragazzi di ASSIA GDR. E per gli appassionati un ospite d’eccezione l’autore di Nightfell e art director Angelo Peluso. Non mancherà poi la possibilità di vivere il gioco di ruolo in prima persona grazie ad ALA Associazione ludica Apulia. Wired Zone si occuperà di allestire la sala tecnologica in cui i fan troveranno diversi giochi su PC GAMING; Apulia Gaming porterà a Crispiano simulatori per il Sim Racing; e poi ancora grazie ad Apulia Retrocomputing ODV un viaggio museo nella storia dell’informatica e dell’elettronica.

Saranno ben tre le mostre in esposizione “HGO – Argentina Ora Zero”, dedicata al leggendario fumettista Héctor Germán Oesterheld. Grazie a CRIOUS il Festival del fumetto e dell’illustrazione di Alberobello, e al generoso contributo di Pierluigi Rota. Con MANUSCRIPTA “I Bambini Colorati” un progetto promosso per sostenere Save The Children, l’Organizzazione Internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le Bambine e i Bambini a rischio e garantire loro un futuro. E infine alcune delle tavole più toccanti e suggestive del fumetto di Giuseppe Sansone, illustratore Disney, “Matteo contro lo spettro autistico”.

Altra conferma è la scuola di circo Circo Laboratorio Nomade che si esibirà in una serie di mini spettacoli tra salti e voli aerei. Tutto il giorno sarà possibile partecipare ai laboratori lego monta e smonta e pixel-art di PUGLIA BRICK assistendo a una lunga esposizione di composizioni con i famosi mattoncini colorati. Non mancheranno i gruppi QT Dream e MISUL con i loro live e random dance in uno spazio tutto dedicato al K-POP con un photobooth davvero divertente e tante attività a tema. Per gli appassionati del modellismo statico invece ci saranno i ragazzi dell’associazione GMJ gruppo modellisti jonici Taranto che insieme a GMA gruppo modellistico apulia che allestiranno una ricca esposizione di modellini e terranno laboratori di avvicinamento a questo hobby.

Oltre le live degli illustratori, ancora tanta arte e colore, infatti sarà possibile ammirare Ro Ro Art che si cimenterà nel body painting a tema comics e Leocifero che nel corso della giornata realizzerà un intervento di riqualificazione attraverso un opera di Street Art all’esterno dell’area, nei pressi del botteghino. Chi vorrà potrà provare a risolvere i giochi e gli enigmi a tema, nella Bruum Escape, la Roulotte del Cartomante una vera e propria escape room immersiva per ragazzi, adulti e famiglie con bambini. E per gli amanti della Magia, trucchi e illusioni con il Club Magico Tarantino.

Spazio alle associazioni come Wikimedia Italia con la passeggiata fotografica e Wikigita e gli approfondimenti sulla modifica di Wikipedia. Arriva la divulgazione con MENSA italia che si occupa di ricerca su intelligenza, neuro divergenza e promozione culturale con una serie di talk tra fantasia e realtà, condotti da esperti dell’associazione. La fiera sarà raccontata da Luigi e Kalash i Nerd Tales social media partner dell’evento.

L’ingresso giornaliero alla fiera è di 8 euro più prevendita. I biglietti sono disponibili al botteghino oppure online su postoriservato.it fino ad esaurimento. Il programma dettagliato dell’intera giornata verrà pubblicato sui canali social del Crispiano Comix.