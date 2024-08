Taranto Buskers Festival, venerdì 23 agosto dalle ore 19:00 un evento gratuito diffuso di Arti di Strada, di musica e cultura tra i vicoli della Città Vecchia di Taranto. Taranto Buskers Festival è unione di arte, musica e culture.

Girare per il festival è un viaggio, un’esperienza in cui a ogni passo puoi scoprire un mondo nuovo. Un evento straordinario per trascorrere una serata estiva all’insegna del divertimento. 5 ore di spettacoli diffusi sono pronti a illuminare le vie e gli slarghi del centro storico di Taranto, per un’esperienza a tutto tondo con artisti ed esibizioni di vario tipo.

Il Festival si allarga a tutte le età, grazie ai laboratori tematici e gratuiti per bambini, dedicati all’arte di strada, al circo e alla giocoleria. L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Taranto e di Confcommercio Taranto. Punti ristoro con cucina tipica in tutto il centro storico. L’evento è fruibile da persone con disabilità. Consentito accesso a cani con guinzaglio.

Luoghi come vicoli, slarghi, piazze e chiostri diverranno per una sera un palcoscenico diffuso che ospiterà le esibizioni di tantissimi artisti. L’iniziativa vuole essere di stimolo per il coinvolgimento della comunità locale con cui creare un’atmosfera festosa allo scopo di attrarre anche visitatori che saranno guidati alla scoperta della Città Vecchia di Taranto.

Taranto Buskers Festival. Postazioni e Programma

1️⃣ Piazza Castello

Ore 20:00 e in replica alle 23:30 “Ilaria Fashionissima” – Spettacolo di danza aerea e tessuti corporei di e con Ilaria Fonte

2️⃣ Piazza Municipio

Ore 19:00 ed in replica alle 22:30 “Quasimusicale” – Spettacolo di teatro di strada e clown comedy di e con Mr Santini

3️⃣ Vico Calò

Ore 21:00 ed in replica alle 24:00 Le Petit Tap – Performance di Tip Tap, canto e trasformismo di e con Ninette

4️⃣ Piazzetta Delli Ponti

Ore 21:30 ed in replica alle 23:00 Le Fiamme di Taranto – Spettacolo di fuoco e percussioni a cura dei Pachamama con Francesco Dracca – Paolo Fasciano – Serena Ciraci

5️⃣ Via Duomo 189

Ore 21:00/24:00 Oracoli e fiori – Cartomanzia del Prof. Mandala

6️⃣ Piazza S. Costantino

Ore 20:00 ed in replica alle 22:00 “Signorina Demodè” – Spettacolo di teatro, danza e poesia di e con Valentina Elia

7️⃣ Piazza Duomo

Ore 21:30 ed in replica alle 23:00″Retrò” – Spettacolo di cabaret, giocoleria e equilibrismo di e con Mone Monè

8️⃣ Largo Arcivescovado

Ore 20:00 ed in replica alle 22:00 “Cinciole Cinciaulutu Cinciulia” – Spettacolo di magia comica e giocoleria di e con Robertino Magic Sciò

9️⃣ Piazza Fontana

Ore 21:00 ed in replica alle ore 22:30″Aerial Silk” – Esibizione di tessuti aerei di e con Loredana Gaudio

Ore 21:30 ed in replica alle 23:00Il Grande Lebuski – Performance di equilibrismo di e con Gianluca Marra

1️⃣0️⃣ Via Garibaldi 148

Ore 20:30 ed in replica alle 21:30 Bolle senza Tempo – Spettacolo di arte di strada e di bolle con BabùBolle

Ore 21:00 ed in replica alle 22.00 Trampoli e Animazione – Equilibrismo di e con Gianluca Piccinni

1️⃣1️⃣ Via Porto

Ore 20:30 ed in replica alle 22:00 Il Gran Circo dei Burattini – Spettacolo di teatro dei burattini a cura di Teste di legno

1️⃣2️⃣ Via di Mezzo ang. Largo Blasi

Ore 21:00 Tarantinidion – Concerto di musica tradizionale con Cinzia Pizzo (Voce, danze e castagnette) – Antonello Cafagna (chitarra) Giù Di Meo (Voce e chitarra) – Mario Donatiello (tamburello)

1️⃣3️⃣ Via Cariati

Ore 20:30 ed in replica alle 22:30″Esprimi un desiderio – Spettacolo di arte di strada, magia e musica di e con Antonio Marangiolo

1️⃣4️⃣ Via Cava

Ore 21:00 ed in replica alle 24:00 “BanDita” – Spettacolo di teatro d’ombre di e con Silvio Gioia

1️⃣5️⃣ Piazza S.Egidio

Ore 21:00 ed in replica alle 22:30 Meno per Meno Show Spettacolo di magia, giocoleria e fuoco di e con Mattia Triuzzi