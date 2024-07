Sabato 27 Luglio dalle ore 20:00 a mezzanotte un evento gratuito diffuso di Arti di strada, Musica, Teatro, spettacoli per Bambini, visite guidate realizzato con il Patrocinio del Comune di Manduria – Ass. Turismo, marketing territoriale, spettacolo, grandi eventi. Scarica la mappa ed il programma dell’iniziativa

Venti postazioni tra arti di strada, musica e teatro per un evento diffuso che coinvolge l’intero centro storico. Accade con “Manduria Buskers Festival – Una Notte di Arte e Cultura” in programma il 27 luglio, dalle 20:30 a mezzanotte, nella cittadina messapica pronta ad accogliere residenti e turisti con un evento che coniuga intrattenimento e cultura. L’idea progettuale è dell’associazione ArchiTa Festival con il patrocinio del comune di Manduria, del Consiglio regionale della Puglia e di Confcommercio Taranto.

Dalla musica tradizionale e la pizzica con il concerto dei Tarantinidion (ore 21, arco Sant’Angelo) al brasilian jazz e bossanova con Brasilian Mood (21, via degli Imperiali), e poi quella italiana e il divertentismo con i Caffè sospeso (ore 21.30, corso XX Settembre), quella pop con Veni,Vidi, Viky (ore 22, piazza Commestibili) e Sgobjo Trio (ore 22.30, corso XX Settembre), e il rock’n’roll della travolgente Street Band (ore 22, villa comunale). In piazza Garibaldi, dalle 20 in poi, “Drool Party” con Mouri e dj Moiz live e l’open act “Pns Reunion” con Ultra, Rolly, 2Face, Niji, Adoc e ospite Kalum. Previsti la battaglia di Freestyle, con iscrizione libera, e le postazioni di Street Art Market.

Per i più piccoli, spettacolo di teatro dei burattini a cura di Teste di legno (ore 20:30 e in replica alle 22, largo Santa Maria di Costantinopoli) e di magia con Antonio Marangiolo (20.30 e replica 22:30 chiesa di Santa Maria di Costantinopoli). La villa comunale ospiterà lo show “Bolle senza tempo” con BabùBolle (ore 20 e replica alle 21), trampoli e l’animazione di Gianluca Piccinni (20:30 e 21:30), largo chiesa di San Leonardo lo spettacolo di fuoco e percussioni dei Pachamama (21 e replica 23), corso XX Settembre cantastorie sui trampoli con Ilaria Laterza (20 e 22), piazza Garibaldi si anima con l’esibizione di tessuti aerei con Loredana Gaudio (21 e 22:30) e “Il Grande Lebuski” arte di strada con Gianluca Marra. Spazio anche a cabaret, giocoleria, equilibrismo con Mone Monè (ore 21:30 e 23 in piazza Ciracì), cartomanzia con il prof. Mandala (dalle 21 in vico Campanile), alla performance di Tip Tap “Le Petit Tap”, canto e trasformismo con Ninette (piazza Commestibili ore 21 e 23:30), al circus comedy show di Michele Diana (vico Campanile, 20:30 e 22:30), al teatro di strada e clown comedy con Mr Santini (largo chiesa di S. Cosimo, ore 22 e 23:30),

Imperdibili anche “Volar sanz’ali”, spettacolo itinerante – tratto dalla Divina Commedia – con Giuseppe Calamunci Manitta e Gianluca De Robertis (ore 21 e 23, largo Campanile), il reading “Parole cosparse” tra canzone e poesia con Giorgio Consoli e Davide Esposito (via degli Imperiali ore 22:30), mentre il chiostro Agostiniani ospiterà alle 20:30 il reading letterario di Francesco Franchini e Barbara Galeandro “Fons Mandurinum: miti e simbologie dello stemma civico di Manduria” e alle 21:30 la Lectio magistralis di Giuseppe Pio Capogrosso “Il Richiamo del Mito: Leggende del Fonte Pliniano e della Chioccia d’Oro”. Lungo l’intero percorso saranno presenti stand di street food e prodotti tipici.

Nel corso della serata, alle 20:30 e alle 22, sarà anche possibile partecipare alle visite guidate gratuite nel centro storico con la cooperativa Spirito Salentino (posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 338.1340466). Infine, di particolare interesse l’apertura della serata (ore 20, chiostro Agostiniani) con i saluti istituzionali del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, dell’assessora a Turismo e marketing territoriale, spettacolo, grandi eventi del comune di Manduria, Luigia Lamusta, del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, del direttore di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino, e di Loredana Ingrosso, presidente DUC Manduria.

Ingresso libero, info: 388.7848371.

Punti ristoro in Piazza Garibaldi

♿️ L’evento è fruibile da persone con disabilità

Consentito accesso a cani con guinzaglio

Programma

1️⃣ . (c/o Fellini Caffè)

– Ore 21:00: – concerto di musica tradizionale e pizzica con Cinzia Pizzo (Voce, danze e castagnette), Antonello Cafagna (chitarra), Giù Di Meo (Voce e chitarra), Simone Carrino (tamburello)

2️⃣ (adiacente Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli)

– Ore 20:00: – Intervengono: Gregorio Pecoraro – Sindaco di Manduria, Luigia Lamusta – Ass. Turismo, marketing territoriale, spettacolo, grandi eventi di Manduria, Vincenzo Di Gregorio – Consigliere Regionale Puglia, Tullio Mancino – Direttore Confcommercio Taranto, Loredana Ingrosso – Presidente DUC Manduria

– Ore 20:30: : – Racconto intervallato da letture e musica

con Francesco Franchini – Barbara Galeandro – Stefano Di Punzio (chitarra)

– Ore 21:30: ” : Leggende del Fonte Pliniano e della Chioccia d’Oro” Lectio magistralis di Giuseppe Pio Capogrosso

3️⃣ Largo S. Maria di Costantinopoli

– Ore 20:30 e in replica alle 22:00: – spettacolo di teatro dei burattini a cura di Teste di legno

4️⃣ Chiesa S. Maria di Costantinopoli(lato sinistro fontana pubblica)

– Ore 20:30 e in replica alle 22:30: – spettacolo di magia di Antonio Marangiolo

5️⃣ Corso XX settembre (c/o Libreria Mondadori)

– Ore 20:00 e in replica alle 22:00: – cantastorie sui trampoli di e con Ilaria Laterza

6️⃣ Corso XX settembre (c/o La Sartoria)

– Ore 22:30: – Concerto di musica pop con Antonella Sgobio (Voce), Fabio Barnaba (synth) e Antonio Maggi (Percussioni)

7️⃣ Largo Chiesa di S. Leonardo

– Ore 21:00 e in replica alle 23:00: – spettacolo di fuoco e percussioni a cura dei Pachamama

8️⃣ Piazza Garibaldi (c/o Arbiter Abbigliamento)

– Dalle ore 20:00 alle 24:00: ” ”

+

Open act “Pns Reunion” con Ultra – Rolly – 2Face – Niji – Adoc.

Host: Kalum

Battle di Freestyle con iscrizione libera & .

9️⃣ Piazza Garibaldi

– Ore 20:30 e 22:00 – Partenza al Centro Storico di Manduria a cura della . . Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3381340466

– Ore 21:00 e in replica alle 22:30: – esibizione di tessuti aerei di e con Loredana Gaudio

– Ore 21:30 e in replica alle 23:00: – spettacolo di arte di strada di e con Gianluca Marra

1️⃣0️⃣ Corso XX settembre (c/o Le Coccò Caramelleria)

– Ore 21:30: ̀ – concerto di musica italiana e divertentismo con Natasha Boccuni (voce), Salvatore Presago (tastiere e sax) e Gianluca Ghionna (percussioni)

1️⃣1️⃣ Villa Comunale

– Ore 20:00 e in replica alle 21:00: – Spettacolo di bolle con BabùBolle

– Ore 20:30 in replica alle 21:30: con Gianluca Piccinni

– Ore 22:00: – Concerto di musica rock’n’roll con Vince Conserva (Voce), Gis Nicoletti (chitarra e voce), Pino Morea (contrabbasso) e Paolo Basile (batteria e voce)

1️⃣2️⃣ Piazza Ciraci

– Ore 21:30 e in replica alle 23:00: ̀ – spettacolo di cabaret, giocoleria e equilibrismo di e con Mone Monè

1️⃣3️⃣ (Centro Storico)

– Ore 22:00: ,, -concerto di musica pop con Vittoria De Santis (voce), Giovanni Carrera (basso), Vito Rizzi (tastiere) e Andrea Palazzo (percussioni)

1️⃣4️⃣ (c/o Cannaturie – Centro Storico)

– Ore 21:00 e in replica allee 23:30: – performance di Tip Tap, canto e trasformismo di e con Ninette

1️⃣5️⃣ (Centro Storico)

– Dalle ore 21:00 alle 24:00: – Cartomanzia a cura del Prof. Mandala

1️⃣6️⃣ (ex Angelè pub – Centro Storico)

– Ore 20:30 e in replica alle 22:30: – Circus Comedy show di e con Michele Diana

1️⃣7️⃣ (Centro Storico)

– Ore 21:00 e in replica alle 23:00: – spettacolo itinerante, tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, con Giuseppe Calamunci Manitta e Gianluca De Robertis

1️⃣8️⃣ . (Centro storico)

– Ore 22:00 e in replica alle 23:30: – spettacolo di teatro di strada e clown comedy di e con Mr Santini

1️⃣9️⃣ (c/o Bar dell’Angolo – Centro Storico)

– Ore 21:00: – concerto brasilian jazz e bossanova con Valentina Cantora (Voce) e Giuseppe Chiaradia (Chitarra)

– Ore 22:30: – reading tra canzone e poesia di e con Giorgio Consoli e Davide Esposito

è un evento ideato da … per valorizzare il centro ed il centro storico di Manduria. Luoghi come strade, slarghi, piazze e chiostri diventano per una sera un vero e proprio palcoscenico diffuso che ospiterà le esibizioni di tantissimi artisti. L’iniziativa vuole essere di stimolo per il coinvolgimento della comunità locale con cui creare un’atmosfera festosa che possa attrarre, oltre ai residenti, anche i visitatori che saranno guidati alla scoperta del Centro Storico di Manduria