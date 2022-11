Sabato 5 novembre alle 21.00 al Teatro comunale Fusco di Taranto il via alla Stagione artistica 2022/2023 dell’Orchestra della Magna Grecia. In programma “Beethoven 3.0” con la strepitosa Mariangela Vacatello al pianoforte e l’Orchestra diretta dal Maestro Maurizio Lomartire.

Questione di ore e poi assisteremo al debutto della rassegna del Trentennale, cartellone “tuttestelle” con nomi altisonanti per eseguire classici e successi contemporanei in chiave sinfonica. La Nuova Stagione 2022/2023 dell’Orchestra della Magna Grecia celebra trent’anni di attività, con l’hashtag #Trent’anni di Musica Orchestra Magna Grecia. Grandi interpreti, con la puntuale direzione artistica del M° Piero Romano e la direzione principale del M° Gianluca Marcianò.

Un cartellone ricco con grandi ritorni e nuovi progetti, che punta all’eccellenza della musica e più in generale della cultura: Noa, Mariangela Vacatello, Valentina Lisitsa, Serena Autieri, Elly Suh, Claudio Santamaria, Joseph Calleja, Tony Hadley, Antonella Ruggiero, Lucas Debargue, Stefano Bollani e Hyung-Ki Joo, Giuliana Gianfaldoni e, ancora, un tributo ai Queen, alle musiche da Oscar di Dario Marianelli, il Concerto di Natale in chiave reggae e tanto altro ancora.

Anche quest’anno, la stagione interagirà con il Mysterium Festival, rassegna che negli anni, d’intesa con la Curia Arcivescovile di Taranto, ha registrato grande partecipazione.

Mariangela Vacatello

Mariangela Vacatello, grande pianista, nella sua strepitosa carriera ha collezionato premi e riconoscimenti in tutto il mondo partecipando ai concorsi di maggior prestigio. Riconosciuta per curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, virtuosismo e passione che ritroviamo in ogni brano del suo repertorio, la celebre pianista si è esibita in tutti i continenti.

Il programma musicale “Beethoven 3.0” prevede il Concerto per Pianoforte e orchestra n. 3 Op. 37 in Do min e la Ouverture da “Le creature di Prometeo” op. 43 di Ludwig van Beethoven. Completano il programma i seguenti brani: Benjamin Britten, Soirées musicales, op. 9; Suite su musiche di Gioachino Rossini e Ottorino Respighi; “Tarantella” da “La Boutique Fantasque” di Gioachino Rossini.

Informazioni Orchestra Magna Grecia, sede via Ciro Giovinazzi 28 a Taranto (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it