Nuovo straordinario appuntamento musicale in programma all’interno dell’ottava edizione del Mysterium Festival. Mercoledì 13 aprile alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto il concerto “The Mistery of the Bulgarian Voices”, protagonista il Coro popolare femminile “a cappella”, noto per la sua interpretazione della musica popolare bulgara, grazie anche ad arrangiamenti moderni in grado di creare suoni straordinariamente originali, fondendo magicamente melodie ancestrali con l’avanguardia.

Con oltre milleduecento concerti fuori dai confini nazionali e numerose partecipazioni a festival musicali in tutto il mondo, il coro si è esibito nelle più prestigiose sale da concerto internazionali, collaborando con artisti come Elizabeth Fraser (Cocteau Twins), U2 e il rapper Drake. In Italia si ricorda la storica collaborazione con Elio e le Storie Tese nel brano “Pippero” (“Italyan, Rum Casusu Çıktı”, 1992).

Dirige il coro da venticinque anni Dora Hristova, diplomata al National Music Academy “Prof. Pancho Vladigerov”, da anni impegnata nel perfezionamento della musica corale contemporanea.

Ingresso: 30euro poltronissima; 25euro Platea e Prima galleria; Seconda e Terza galleria 20euro. Green pass e mascherina Ffp2 obbligatori. Info: Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (392.9199935); prenotazione possibile anche sul sito di eventbrite (www.eventbrite.it.