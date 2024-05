Tutto pronto per “Solidarietà in volo”. L’evento, giunto alla terza edizione, ha l’obiettivo di sostenere l’associazione “LIFC Puglia – onlus” attiva nella lotta alla fibrosi cistica.

L’iniziativa si svolgerà domenica 19 maggio presso Lido San Michele (viale del Tramonto, 87 – Taranto) dalle 9.30 alle 19.30. Durante la giornata sarà possibile partecipare a un laboratorio per la costruzione di aquiloni e assistere a spettacolari dimostrazioni acrobatiche lungo il litorale da parte di aquilonisti esperti. Previsti, inoltre, momenti di animazione.

Donare per la ricerca sulla fibrosi cistica

«Questa manifestazione – spiegano gli organizzatori – si propone di raccogliere fondi per finanziare la ricerca sulla malattia, supportare i pazienti, le loro famiglie e i centri di cura e, perciò, l’intero ricavato sarà devoluto per la causa. Con il contributo di 7 euro, acquisterete un kit per realizzare un aquilone e un regalino casuale. Ogni ulteriore donazione sarà ben accetta e contribuirà alla ricerca sulla fibrosi cistica.

Insieme all’acquisto di ogni kit, vi sarà donato un biglietto numerato con il quale sarà possibile partecipare all’estrazione dei premi della lotteria che avverrà al termine della giornata. Non perdere l’occasione di trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia di familiari e amici, e allo stesso tempo di sostenere una causa nobile e urgente. Unisciti a noi – è l’appello che giunge da LIFC Puglia onlus – nella lotta contro la fibrosi cistica e vivi una giornata indimenticabile di solidarietà, speranza e divertimento a Taranto».

Cos’è la fibrosi cistica?

La fibrosi cistica è la malattia genetica ereditaria, cronica ed evolutiva più diffusa. È una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. È dovuta ad un gene mutato, che determina la produzione di muco eccessivamente denso. Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati. La malattia non danneggia in alcun modo le capacità intellettive e non si manifesta sull’aspetto fisico né alla nascita, Nè in seguito nel corso della vita, per questo viene definita la “malattia invisibile”.

«La terapia di questa malattia ha avuto un notevole sviluppo. Infatti, accanto ad una terapia dei sintomi adesso si comincia a disporre di terapie personalizzate che curano il difetto di base di alcune forme genetiche di fibrosi cistica e si spera che, entro alcuni anni, tutte le mutazioni genetiche saranno curabili. Aiutaci a sconfiggere per sempre la fibrosi cistica, sostieni LIFC con le tue donazioni. Con il tuo aiuto potrai contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita e delle cure delle persone affette da fibrosi cistica, sostenendo i nostri progetti su tutto il territorio nazionale».

Per ulteriori informazioni e per donare è possibile consultare il sito internet https://puglia.fibrosicistica.it/donazioni/dona-ora/