Sud and Food, un format unico, una festa di tutti!, è questo il claim che meglio descrive l’evento “Sud & Food”, generato dall’impegno dell’associazione “RILANCIAMO AVETRANA INSIEME APS”, che per l’edizione 2024 diviene itinerante, e approda a Sava il 3 agosto con la sua primissima tappa, per poi concludersi il 12 agosto ad Avetrana.

L’associazione “SAVA ENJOY APS” nasce per perseguire fini, quali: lo sviluppo del territorio in ambito turistico e sociale e la promozione del lavoro. Il nostro è un percorso sicuramente ambizioso e faticoso, ma questo appuntamento acquisisce particolare importanza, perché rappresenta una vera occasione di gemellaggio con Avetrana, altro comune della provincia di Taranto, e un’attrattiva turistica per quanti non conoscono Sava e i suoi prodotti di qualità. “Sud & Food – la prima tappa” può significare tanto per le attività commerciali del posto, facendo sì che il turismo diventi una risorsa strategica per l’export del nostro comparto agro-alimentare.

Il Festival enogastronomico “Sud & Food” può dare un valido contributo allo sviluppo dell’economia locale, attraverso investimenti veicolati nell’offerta turistica, che si articola in eventi d’intrattenimento e appuntamenti di degustazione.

Il cibo è il cuore della cultura mediterranea, e rappresenta, con i suoi sapori autentici in abbinamento alle produzioni vinicole, l’identità del nostro territorio. Per questo il tema del food, oggi più che mai, può essere considerato trasversale, in grado di abbracciare ambiti diversi, spaziando dalla valorizzazione delle colture locali al recupero della produttività agricola a chilometro zero, dall’innovazione e utilizzo di nuove tecnologie per la produzione e commercializzazione dei prodotti sino all’importanza della dieta mediterranea e alla ricerca scientifica al servizio dell’alimentazione.

L’appuntamento con “Sud & Food – la prima tappa” è il 3 agosto in Piazza San Giovanni, nel centro di Sava (Ta). Un percorso di stand, omologati per la vendita di ogni tipo di prodotto, si snoderà lungo le vie del centro adiacenti alla Piazza, visitabili a partire dalle ore 20.30. L’occasione è sicuramente ghiotta per quanti desiderano presentare il loro brand e, perché no, anche vendere le loro produzioni.

Non mancheranno, per la gioia di tutti, gli artisti di strada, che con la loro presenza arricchiranno di sorprese l’evento. La musica invece sarà la vera star nella Piazza centrale, con il SUMMER SHOW, lo spettacolo di intrattenimento che vede protagonisti gli speaker di Radio Norba e le Radioline, per ballare tutti insieme le hit del momento. Uno spazio sarà dato anche agli artisti locali, che con le loro esibizioni apriranno l’evento alle ore 21.30.

E non finisce qui! Tante altre sorprese vi attendono, non resta dunque, che partecipare il 3 Agosto al “Sud & Food – la prima tappa”, più numerosi che mai per aiutarci a credere nel sogno di una grande festa estiva, vissuta all’insegna della condivisione e della spensieratezza.