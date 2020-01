Successo di partecipanti e tanta curiosità per le attività gratuite promosse dagli Infopoint di Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli e Ostuni.

Continuano le visite guidate con laboratori e degustazioni tra borghi e aree naturalistiche. Per uno splendido viaggio nella storia e nelle tipicità della Puglia. Storia, tradizioni e prodotti agroalimentari sono gli ingredienti di questo viaggio in cinque splendide città pugliesi.

Una iniziativa di successo

Gli appuntamenti, iniziati lo scorso 1 dicembre e ripetuti nei fine settimana, hanno riscosso in diversi casi il tutto esaurito. Le animazioni on-site proseguono sempre su prenotazione. Le attività sono coordinate da Sistema Museo, ente gestore affidatario degli Info-point, e includono visite guidate, laboratori, degustazioni tra borghi e aree naturalistiche, condotte da personale qualificato. Oltre alla visita ai luoghi caratteristici di queste città, sono coinvolti diversi operatori e produttori per mettere in risalto le tipicità del territorio e conoscerlo nelle sue varie sfaccettature.

“Eco di Puglia” mette in rete più località e restituisce un’idea di viaggio e di esperienza, per riportare con sé un bellissimo ricordo di questi territori. Tutti gli appuntamenti si svolgono nel pieno rispetto dell’ambiente, seguendo il principio dell’eco-sostenibilità, e contribuiscono a favorire la destagionalizzazione, coinvolgendo adulti e bambini.

Il tour a Grottaglie

Grottaglie “Trek and Taste” tour naturalistico in gravina e degustazione di prodotti tipici presso il Castello Episcopio – ogni domenica alle 15. Lo scenario naturalistico delle gravine è il luogo chiave dell’attività di animazione on-site a Grottaglie che si svolgerà per 7 appuntamenti di due ore circa. Appuntamento ogni domenica alle 15.00 fino al 12 gennaio 2020. Tour naturalistico nelle gravine di Grottaglie e degustazione di prodotti tipici presso il Castello Episcopio. Attività gratuita. Luogo di incontro: variabile in base al tour. Sarà comunicato al momento della conferma di prenotazione.

Alla scoperta del territorio

Il territorio di Grottaglie è infatti caratterizzato dalla presenza di gravine, solchi erosivi naturali ricchi di vegetazione, lungo i quali, fin dalla preistoria, si rilevano tracce della vita dell’uomo. In questi luoghi la natura fa da scenario incantevole al territorio dove la ricca vegetazione ha il profumo della macchia mediterranea tra alberi da frutto, querce e ulivi. Un percorso escursionistico per scoprire curiosità sulla morfologia di questi luoghi unici che si conclude nella suggestiva cornice del Castello Episcopio con una degustazione di prodotti tipici locali a cura di aziende del territorio che si alterneranno nel corso degli appuntamenti.