Sapori di autunno a Putignano è un evento gastronomico che vi porterà a scoprire le nostre tavole ricche di prelibatezze con i prodotti della stagione autunnale. Appuntamento il 30 novembre dalle ore 19:00 a Putignano.

Le varie attività partecipanti proporranno un piatto con uno o piu ingredienti stagionali e alla fine ne verrà un menù ricco e da scoprire. Un percorso per scoprire i prodotti preparati dalle sapienti mani dei nostri cuochi. Ogni attività, che sia ristorante, pizzeria o birreria, proporrà una propria specialità utilizzando uno o più elementi regalati dalla stagione.

Saranno ben sei le postazioni aderenti che cucineranno, ognuna delle quali proporrà un piatto diverso da consumare in loco o da asporto! Sarete liberi di muovervi e di provare quello che preferite abbinando da bere ciò che più vi aggrada.

Il percorso:

Piazza Plebiscito

BIRRERIA OI! – Panino “Il paparazzo” con ciabatta di semola panificio Mancini, pancetta stufata al barolo, funghi di bosco trifolati, pecorino semi stagionato Caseificio Artigiana

Possibilità di asporto e consumazione in loco.

Telefono 3917745664

MIRUM – “ Sapori di Bosco” orecchiette ai porcini, elio extravergine, forgmaggio caprino Sapori della masseria.

Possibilità di asporto e consumazione in loco.

Telefono 346 357 6957

Via San Lorenzo

COOPERA – Focaccia ai 5 cereal, crema di ricotta di bufala con noci e timo, cipolla di Tropea caramellata, pancetta caramellata, funghi porcini piastrati

Possibilità di asporto e consumazione in loco.

Telefono 388 978 9658

PREMIATA PIZZERIA – Pizza Moreno

Crema di zucca, mozzarella, cardoncelli trifolati. culatello di suino nero di Faeto, fonduta di caciocavallo podolico, chips di zucca.

Possibilità di asporto e consumazione in loco.

Telefono 080 405 8523

Via Santa Lucia

La Farmacia – STINCO AL CARTOCCIO

Stinco di suino Salumificio Vecchi(Modena)cotto a bassa temperatura, patate e carote di Polignano, lardo suino nero Salumificio Martina Franca.

Possibilità di asporto e consumazione in loco.

Telefono 080 9167044

Piazza Santa Maria la Greca

SANTA MARIA FORNELLO PRONTO – Salsiccia di maiale arrosto con funghi galletti cotti sul fuoco

– possibilità di asporto e consumazione in loco.

Telefono 39 080 205 20

Vi aspettiamo, buona degustazione!