Sabato 9 novembre, Fragagnano accoglierà la tappa del progetto “Radici e Ritorni,” iniziativa ideata e promossa dalle Pro Loco di Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe e Manduria.

Il progetto, nato per celebrare e riscoprire il profondo legame con le radici culturali che uniscono le comunità locali, è stato approvato e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso 2024 per i contributi alle associazioni turistiche Pro Loco, gode del patrocinio dei Comuni di Fragagnano, S. Marzano di S. Giuseppe e Manduria e vede tra i partner Salento delle Murge.

“Radici e Ritorni” è un viaggio esperienziale che invita a riscoprire le tradizioni e a ricostruire quel ponte tra passato e presente, favorendo un “ritorno” alle origini, sia fisicamente che spiritualmente. Attraverso un programma ricco di eventi, il progetto punta a promuovere le identità locali e a valorizzare il senso di appartenenza. La tappa di Fragagnano sarà realizzata con la collaborazione dell’organizzazione giovanile FuNkit e offrirà attività pensate per tutte le fasce d’età, nella suggestiva cornice del Palazzo Marchesale.

Programma della serata:

Ore 18:30 – Apertura in biblioteca con “La valigia manoscritta,” un laboratorio di scrittura creativa delle radici a cura della dott.ssa Anna Zingarello Pasanisi. Rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, questa attività permetterà ai più piccoli di esplorare e narrare storie legate alle proprie radici e alla tradizione locale.

una wine experience : una degustazione guidata di vini delle Cantine Lizzano, Cantine

Capuzzimati, Cantine Paolo Leo, Pichierri, Masseria Cicella e Giustini condotta da

sommelier locali, accompagnata dalla mostra fotografica del gruppo Fotografi per Passione di Taranto.

“Radici e Ritorni” testimonia l’impegno della Pro Loco di Fragagnano nel valorizzare il contributo dei giovani e nel creare spazi per la loro partecipazione attiva alla vita culturale e sociale del territorio. Da anni, la Pro Loco ha scelto di aprirsi alle nuove generazioni, riconoscendo il valore delle loro idee e la loro capacità di innovare e arricchire la tradizione locale. Come spiega la presidente Nunzia Digiacomo, questa apertura è al centro della collaborazione con FuNkit, l’associazione giovanile presieduta da Lorenzo De Padova, con cui la Pro Loco collabora per il terzo anno consecutivo.

L’evento è aperto a tutti: un’occasione per riunirsi e celebrare insieme le radici che ci uniscono. Per ulteriori informazioni: 389 4499946